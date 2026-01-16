Głos Mario reaguje na plotki. Aktor dementuje „dziwną narrację” wokół Nintendo

Kevin Afghani, który przejął role Mario, Luigiego i Wario po przejściu na emeryturę Charlesa Martineta, odniósł się do popularnych plotek krążących w sieci. Jedna z nich sugerowała, że aktor już wcześniej współpracował z Nintendo, m.in. jako narrator prezentacji Nintendo Direct.

Mario – głos, plotki i rzeczywistość

W rozmowie z USA Today Afghani jednoznacznie zaprzeczył tym doniesieniom. Jak podkreślił, przed objęciem roli Mario w Super Mario Bros. Wonder w 2023 roku nie miał żadnych związków z Nintendo.