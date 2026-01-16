Głos Mario reaguje na plotki. Aktor dementuje „dziwną narrację” wokół Nintendo

Kevin Afghani jasno o Nintendo Directach i dziedzictwie Charlesa Martineta.
Kevin Afghani, który przejął role Mario, Luigiego i Wario po przejściu na emeryturę Charlesa Martineta, odniósł się do popularnych plotek krążących w sieci. Jedna z nich sugerowała, że aktor już wcześniej współpracował z Nintendo, m.in. jako narrator prezentacji Nintendo Direct.
Mario – głos, plotki i rzeczywistość
W rozmowie z USA Today Afghani jednoznacznie zaprzeczył tym doniesieniom. Jak podkreślił, przed objęciem roli Mario w Super Mario Bros. Wonder w 2023 roku nie miał żadnych związków z Nintendo.
Nigdy nie byłem w Nintendo Direct. Istnieje jakaś dziwna narracja w internecie, że je narratorałem, ale to nieprawda. Przed rolą Mario nigdy nie pracowałem dla Nintendo.
Afghani przyznał, że zaskoczyła go skala tej teorii, która przez lata była powielana w mediach społecznościowych i na forach. Jego zdaniem to klasyczny przykład internetowego mitu, który z czasem zaczął funkcjonować jak fakt.
Aktor nie ukrywa jednak, że przejęcie tak kultowej roli było dla niego ogromnym wyzwaniem. Afghani z dużym szacunkiem wypowiedział się o swoim poprzedniku, podkreślając, że to właśnie Martinet stworzył postać Mario, jaką znają gracze na całym świecie.
Dla mnie Charles jest Mario. Zbudował coś absolutnie ikonicznego. Jestem tym drugim gościem i jeśli nie byłbym zdenerwowany, to znaczyłoby, że nie jestem właściwą osobą.
Kevin Afghani powróci w rolach Mario, Luigiego i Wario już w Mario Tennis Fever, które ma zadebiutować w lutym 2026 roku na Nintendo Switch 2. Tym razem bez plotek – za to z pełną świadomością ciężaru legendy, którą przyszło mu kontynuować.
