Zaloguj się lub Zarejestruj

Głos Mario reaguje na plotki. Aktor dementuje „dziwną narrację” wokół Nintendo

Mikołaj Berlik
2026/01/16 11:00
0
0

Kevin Afghani jasno o Nintendo Directach i dziedzictwie Charlesa Martineta.

Kevin Afghani, który przejął role Mario, Luigiego i Wario po przejściu na emeryturę Charlesa Martineta, odniósł się do popularnych plotek krążących w sieci. Jedna z nich sugerowała, że aktor już wcześniej współpracował z Nintendo, m.in. jako narrator prezentacji Nintendo Direct.

Mario
Mario

Mario – głos, plotki i rzeczywistość

W rozmowie z USA Today Afghani jednoznacznie zaprzeczył tym doniesieniom. Jak podkreślił, przed objęciem roli Mario w Super Mario Bros. Wonder w 2023 roku nie miał żadnych związków z Nintendo.

Nigdy nie byłem w Nintendo Direct. Istnieje jakaś dziwna narracja w internecie, że je narratorałem, ale to nieprawda. Przed rolą Mario nigdy nie pracowałem dla Nintendo.

Afghani przyznał, że zaskoczyła go skala tej teorii, która przez lata była powielana w mediach społecznościowych i na forach. Jego zdaniem to klasyczny przykład internetowego mitu, który z czasem zaczął funkcjonować jak fakt.

Aktor nie ukrywa jednak, że przejęcie tak kultowej roli było dla niego ogromnym wyzwaniem. Afghani z dużym szacunkiem wypowiedział się o swoim poprzedniku, podkreślając, że to właśnie Martinet stworzył postać Mario, jaką znają gracze na całym świecie.

GramTV przedstawia:

Dla mnie Charles jest Mario. Zbudował coś absolutnie ikonicznego. Jestem tym drugim gościem i jeśli nie byłbym zdenerwowany, to znaczyłoby, że nie jestem właściwą osobą.

Kevin Afghani powróci w rolach Mario, Luigiego i Wario już w Mario Tennis Fever, które ma zadebiutować w lutym 2026 roku na Nintendo Switch 2. Tym razem bez plotek – za to z pełną świadomością ciężaru legendy, którą przyszło mu kontynuować.

Źródło:https://insider-gaming.com/marios-voice-actor-debunks-weird-online-narrative-about-nintendo-directs/

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Switch
wywiad
Mario
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112