Alkohol powoduje przemoc. Kingdom Come: Deliverance 2 ma na to dowód

Bycie pod wpływem alkoholu może przyczyniać się do wzrostu poziomu agresji. Jednym z przykładów na ten stan rzeczy niech będzie Kingdom Come: Deliverance 2.
Co mają z tym wspólnego przygody poczciwego Henryka? Wystarczy rzucić okiem na statystyki opublikowane przez twórców z Warhorse Studios.
Pijany Henryk idzie w bój
Wynika z nich, że gracze lubowali się w toczeniu walk po tym, jak Henryk wychylił kilka głębszych. W efekcie zdołali oni pokonać aż 5,4 miliona przeciwników w momencie, gdy postać znajdowała się pod wpływem alkoholu. Z pewnością nie należało to do rzeczy łatwych, bo akurat wpływ napojów wyskokowych jest w Kingdom Come: Deliverance 2 odczuwalny.
Ponadto graczom udało się dokonać aż 1,6 miliarda perfekcyjnych bloków. Podejrzewamy, że to już raczej nie w momencie, gdy Henryk znajdował się w stanie wskazującym. W sumie przełożyło się to na pokonanie 452,8 miliona oponentów, podczas gdy 97,5 miliona wrażych przedstawicieli zostało oszczędzonych.
W sumie w ramach Kingdom Come: Deliverance 2 wszyscy Henrykowie przejechali 667 milionów mil przez całą Bohemię. Taka podróż może męczyć, stąd 48,8 miliona skonsumowanych jabłek. Dodatkowo gracze naważyli 69,7 milionów mikstur, bo bez porządnych potionów trudno wyobrazić sobie porządnego RPG-a, prawda?
Kingdom Come: Deliverance 2 ukazało się 4 lutego 2025 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Od tego czasu gra zebrała wyśmienite recenzje. Dodatkowo podczas gali Ultra Game Awards 2025 zgarnęła aż cztery nagrody, w tym dwie dla Gry Roku – jedną od mediów, a drugą od fanów.
