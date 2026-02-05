Alkohol powoduje przemoc. Kingdom Come: Deliverance 2 ma na to dowód

Bycie pod wpływem alkoholu może przyczyniać się do wzrostu poziomu agresji. Jednym z przykładów na ten stan rzeczy niech będzie Kingdom Come: Deliverance 2.

Co mają z tym wspólnego przygody poczciwego Henryka? Wystarczy rzucić okiem na statystyki opublikowane przez twórców z Warhorse Studios.

Pijany Henryk idzie w bój

Wynika z nich, że gracze lubowali się w toczeniu walk po tym, jak Henryk wychylił kilka głębszych. W efekcie zdołali oni pokonać aż 5,4 miliona przeciwników w momencie, gdy postać znajdowała się pod wpływem alkoholu. Z pewnością nie należało to do rzeczy łatwych, bo akurat wpływ napojów wyskokowych jest w Kingdom Come: Deliverance 2 odczuwalny.