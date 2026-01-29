Twórcy Omelet You Cook boją się cienia Slay the Spire 2. Deweloperzy kulinarnego roguelike’a ze szczerą wypowiedzią

Rok 2026 w gatunku roguelike zapowiada się niezwykle obiecująco. Podczas gdy wszyscy odliczają dni do marcowego debiutu Slay the Spire 2 we wczesnym dostępie, mniejsi twórcy muszą kombinować, jak mimo tak wyczekiwanego tytułu zostać zauważonym.
Omelet You Cook – nieszczęśliwy timing i przeoczone ogłoszenie
Studio SchuBox Games, odpowiedzialne za unikalne Omelet You Cook, planuje opuścić Early Access już 8 lutego 2026 roku. To daje im zaledwie miesiąc „spokoju”, zanim na rynek wjedzie kontynuacja hitu od Mega Crit. Dan Schumacher, wydawca gry, w rozmowie z GamesRadar+ przyznał z rozbrajającą szczerością, że po prostu przeoczyli informację o opóźnieniu StS 2.
Nie ma mowy, abyśmy mogli konkurować w tym samym czasie z absolutnym juggernautem w naszym własnym gatunku.
Twórcy pierwotnie zakładali, że Slay the Spire 2 ukaże się jeszcze pod koniec 2025 roku, co zostawiłoby im sporo miejsca na premierę pełnej wersji. Przesunięcie premiery sequela na marzec 2026 postawiło ich pod ścianą. Schumacher zażartował nawet, że sam pewnie nie dokończy własnej gry, bo będzie zbyt zajęty ogrywaniem nowego dzieła Mega Crit.
Omelet You Cook to przytulna, chaotyczna gra typu roguelike, w której Twoje umiejętności kulinarne zostaną poddane próbie!
Stwórz idealny omlet, łącząc składniki tak, aby spełnić wymagania ekscentrycznych klientów. Każda runda przynosi nowe zagrożenia, ograniczenia i coraz wyższe progi punktowe, które sprawią, że Twoja kulinarna kreatywność zostanie wystawiona na próbę.
Każdy klient ma odmienną osobowość i unikalne upodobania, więc musisz być wszechstronny i na bieżąco dostosowywać swoje przepisy. W jednej chwili przygotowujesz klasyczny omlet z papryką i boczkiem, a w następnej dodajesz do niego pączki, pikle i ananasa. Zachowaj spokój i nie przestawaj smażyć omletów!
Wydawca apeluje do graczy o odrobinę życzliwości podczas lutowej premiery. Przejście z Early Access do wersji 1.0 to zawsze duży skok, a deweloperzy chcą po prostu szansy na dotarcie do szerszej publiki, zanim wszyscy zajmą się wspomnianym Slay the Spire 2.
