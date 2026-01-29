Twórcy Omelet You Cook boją się cienia Slay the Spire 2. Deweloperzy kulinarnego roguelike’a ze szczerą wypowiedzią

Rok 2026 w gatunku roguelike zapowiada się niezwykle obiecująco. Podczas gdy wszyscy odliczają dni do marcowego debiutu Slay the Spire 2 we wczesnym dostępie, mniejsi twórcy muszą kombinować, jak mimo tak wyczekiwanego tytułu zostać zauważonym.

Omelet You Cook – nieszczęśliwy timing i przeoczone ogłoszenie

Studio SchuBox Games, odpowiedzialne za unikalne Omelet You Cook, planuje opuścić Early Access już 8 lutego 2026 roku. To daje im zaledwie miesiąc „spokoju”, zanim na rynek wjedzie kontynuacja hitu od Mega Crit. Dan Schumacher, wydawca gry, w rozmowie z GamesRadar+ przyznał z rozbrajającą szczerością, że po prostu przeoczyli informację o opóźnieniu StS 2.