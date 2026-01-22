Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout 4 mógł wyglądać zupełnie inaczej. Bethesda rozważała „Wielkie Jabłko”

Mikołaj Berlik
2026/01/22 09:30
3
0

Emil Pagliarulo zdradził zupełnie inne podejście do kultowego RPG-a.

Dziś już trudno wyobrazić sobie Fallouta 4 bez charakterystycznego klimatu Bostonu, lecz jak się okazuje stolica stanu Massachusetts nie była pierwszym wyborem deweloperów. W najnowszym wywiadzie dla magazynu PCGamer, Emil Pagliarulo – główny projektant i scenarzysta produkcji – wyznał, że na wczesnym etapie planowania Bethesda poważnie rozważała osadzenie akcji w Nowym Jorku. Twórcom zależało na pokazaniu czegoś „wielkiego i prawdziwie amerykańskiego”, a Nowy Jork wydawał się pod tym względem kandydatem idealnym.

Fallout 4
Fallout 4

Fallout 4 – zupełnie inny pomysł na miejsce akcji

Dlaczego więc ostatecznie zrezygnowano z „Wielkiego Jabłka”? Powód okazał się prosty, a był nim przesyt. W tamtym okresie Nowy Jork był niezwykle popularnym tłem dla gier akcji. Pagliarulo wspomniał, że premierę miały wtedy m.in. Crysis 2 oraz Crysis 3, które eksploatowały wizję zrujnowanej metropolii. Zespół uznał, że gracze mogą poczuć znużenie kolejną wycieczką na Manhattan, i postanowił poszukać czegoś świeższego. Wybór padł na Boston, co – jak wspomina główny artysta Istvan Pely – mogło być subtelną sugestią Pagliarulo, dla którego jest to miasto rodzinne. „Może po prostu chciał mieć frajdę z wysadzenia swojego rodzinnego miasta” – żartował Pely w rozmowie.

GramTV przedstawia:

Temat Fallouta 4 powraca nie bez przyczyny. Produkcja przeżywa właśnie drugą młodość, co jest zasługą wydanej w listopadzie ubiegłego roku wersji Anniversary Edition. Choć jej start był wyboisty – liczne błędy i problemy z dodatkami z serii Creations sprawiły, że recenzje na Steamie spadły do poziomu „przeważnie negatywnych” – Bethesda zdołała ugasić pożar. Dzięki grudniowym aktualizacjom, które naprawiły stabilność gry i zoptymalizowały interfejs pod kątem handheldów (takich jak Steam Deck czy ROG Ally), oceny użytkowników powróciły do pułapu „przeważnie pozytywnych”.

Fallout 4 w wersji Anniversary Edition jest dostępny na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Ostatnio informowaliśmy o niecodziennym modzie do gry z udziałem Todda Howarda.

Źródło:https://gamingbolt.com/fallout-4-lead-designer-writer-says-it-was-originally-going-to-be-set-in-new-york

Tagi:

News
PC
Bethesda
Fallout 4
wywiad
Fallout
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
wyw
Mikołaj Berlik
Komentarze
3
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 19:49
koNraDM4 napisał:

I nikt, nigdzie w tym artykule nie sugerował jakoby to miał być problem.

Ot news niby o niczym, jedynie wspominający o tym, że lokacja miała być inna na samym początku podróży od koncepcji do pełnej gry.

dariuszp napisał:

Problemem tej gry nie jest lokacja...

Tak i po prostu mówię że zmiana lokacji by nic nie zmieniła. 

koNraDM4
Gramowicz
Wczoraj 19:45
dariuszp napisał:

Problemem tej gry nie jest lokacja...

I nikt, nigdzie w tym artykule nie sugerował jakoby to miał być problem.

Ot news niby o niczym, jedynie wspominający o tym, że lokacja miała być inna na samym początku podróży od koncepcji do pełnej gry.

dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 09:44

Problemem tej gry nie jest lokacja...




