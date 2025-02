Hideo Kojima szykuje nowy zwiastun Death Stranding 2. Deweloper pracuje nad montażem

Mimo spekulacji dotyczących pojawienia się Death Stranding 2 na ostatnim State of Play, gry zabrakło na pokazie. Nie oznacza to jednak, że wkrótce nie otrzymamy kolejnego materiału – Hideo Kojima będzie bowiem obecny na specjalnym panelu podczas SXSW 2025 w Austin. Być to może to właśnie wtedy zobaczymy nowy zwiastun, który – jak wynika ze wpisu w mediach społecznościowych dewelopera – jest w trakcie montażu.