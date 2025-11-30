Metal Gear Solid 4 doczeka się remake’u? Producent serii jasno mówi, czego sam najbardziej chce

W ostatnim czasie Konami może mówić o dużym sukcesie – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sprzedało się w ponad milionie egzemplarzy w tydzień i zebrało bardzo dobre recenzje. Nic więc dziwnego, że gracze i analitycy zaczęli dopytywać, jaki będzie kolejny krok firmy w ramach tej legendarnej marki. Sytuację komentuje producent cyklu.

Metal Gear Solid – co dalej z seri ą według producenta?

W rozmowie z RealSound Noriaki Okamura przyznał, że po sukcesie Delta: Snake Eater chce kontynuować rozwój marki. Zdradził jednak, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy kolejny projekt miałby być nowym tytułem, czy remake’iem jednego z klasyków. Producent podkreślił również, że każdy tytuł z serii „wymaga innego podejścia” i nie można powtarzać metodologii zastosowanej przy obecnym remake’u.