Metal Gear Solid 4 doczeka się remake’u? Producent serii jasno mówi, czego sam najbardziej chce

W ostatnim czasie Konami może mówić o dużym sukcesie – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sprzedało się w ponad milionie egzemplarzy w tydzień i zebrało bardzo dobre recenzje. Nic więc dziwnego, że gracze i analitycy zaczęli dopytywać, jaki będzie kolejny krok firmy w ramach tej legendarnej marki. Sytuację komentuje producent cyklu.
Metal Gear Solid – co dalej z serią według producenta?
W rozmowie z RealSound Noriaki Okamura przyznał, że po sukcesie Delta: Snake Eater chce kontynuować rozwój marki. Zdradził jednak, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy kolejny projekt miałby być nowym tytułem, czy remake’iem jednego z klasyków. Producent podkreślił również, że każdy tytuł z serii „wymaga innego podejścia” i nie można powtarzać metodologii zastosowanej przy obecnym remake’u.
Jednocześnie Okamura dodał, że sam „osobiście bardzo liczy” na możliwość odświeżenia Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Wskazał jednak, że byłoby to wyjątkowo trudne zadanie – gra powstawała z myślą o specyficznej architekturze PlayStation 3, co przełożyło się na „dość osobliwy kod”.
GramTV przedstawia:
Metal Gear Solid 4 pozostaje jedyną odsłoną, która nigdy nie doczekała się portu HD ani ponownego wydania, co od lat wywołuje frustrację fanów. To także jeden z najważniejszych elementów głównej historii, domykający kluczowe wątki postaci, dlatego pojawia się w niemal każdej dyskusji o Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.
Na razie żadnych decyzji nie podjęto, ale ostatnie słowa Okamury wyraźnie sugerują, że temat jest realnie rozważany. Dla producenta byłby to projekt ambitny, a dla fanów – szansa na odświeżenie jednej z najważniejszych gier w historii serii.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!