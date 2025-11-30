Zaloguj się lub Zarejestruj

Metal Gear Solid 4 doczeka się remake’u? Producent serii jasno mówi, czego sam najbardziej chce

Mikołaj Berlik
2025/11/30 10:30
Noriaki Okamura wraca do tematu MGS4.

W ostatnim czasie Konami może mówić o dużym sukcesie Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sprzedało się w ponad milionie egzemplarzy w tydzień i zebrało bardzo dobre recenzje. Nic więc dziwnego, że gracze i analitycy zaczęli dopytywać, jaki będzie kolejny krok firmy w ramach tej legendarnej marki. Sytuację komentuje producent cyklu.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid – co dalej z serią według producenta?

W rozmowie z RealSound Noriaki Okamura przyznał, że po sukcesie Delta: Snake Eater chce kontynuować rozwój marki. Zdradził jednak, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy kolejny projekt miałby być nowym tytułem, czy remake’iem jednego z klasyków. Producent podkreślił również, że każdy tytuł z serii „wymaga innego podejścia” i nie można powtarzać metodologii zastosowanej przy obecnym remake’u.

Jednocześnie Okamura dodał, że sam „osobiście bardzo liczy” na możliwość odświeżenia Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Wskazał jednak, że byłoby to wyjątkowo trudne zadanie – gra powstawała z myślą o specyficznej architekturze PlayStation 3, co przełożyło się na „dość osobliwy kod”.

Metal Gear Solid 4 pozostaje jedyną odsłoną, która nigdy nie doczekała się portu HD ani ponownego wydania, co od lat wywołuje frustrację fanów. To także jeden z najważniejszych elementów głównej historii, domykający kluczowe wątki postaci, dlatego pojawia się w niemal każdej dyskusji o Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

Na razie żadnych decyzji nie podjęto, ale ostatnie słowa Okamury wyraźnie sugerują, że temat jest realnie rozważany. Dla producenta byłby to projekt ambitny, a dla fanów – szansa na odświeżenie jednej z najważniejszych gier w historii serii.

Źródło:https://gamingbolt.com/metal-gear-solid-delta-snake-eater-producer-is-hoping-for-a-metal-gear-solid-4-remake

Tagi:

News
gra akcji
wywiad
remake
Noriaki Okamura
Metal Gear
Metal Gear Solid
Mikołaj Berlik
