Hi-Fi Rush na nowym zwiastunie. Bethesda chwali się wysokimi ocenami gry

Po tym, jak błąd w szemranym korpoeksperymencie doprowadza do wlutowania mu w serce odtwarzacza muzyki, uznany za „defekt” Chai musi stanąć do walki o wyzwolenie w nietuzinkowo animowanym świecie, w którym wszystko – platformowe łamigłówki, ataki wrogów, a nawet pełne ekspresji gagi i potyczki słowne – dzieje się do rytmu – czytamy w opisie gry w Xbox Store.

Na koniec przypomnijmy, że Hi-Fi Rush dostępne jest na PC i konsolach Xbox Series X/S, a także w usłudze Xbox Game Pass. Najnowsza produkcja studia Tango Gameworks może pochwalić się pełną polską wersją językową. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hi-Fi Rush - nagły atak przyszłej gwiazdy rocka.

