Hi-Fi Rush otrzymało tryb fotograficzny. Bethesda chwali się też liczbą graczy

Zapowiedź i natychmiastowa premiera Hi-Fi Rush była bez wątpienia największą niespodzianką styczniowego Xbox Developer_Direct. Najnowsza produkcja Tango Gameworks zaliczyła udany start na platformie Steam, a także zebrała świetne recenzje, co potwierdzają średnie ocen na portalu Metacritic. Tymczasem Bethesda ujawniła, ile osób zdecydowało się zagrać w Hi-Fi Rush od momentu premiery.

Hi-Fi Rush z nowościami i imponującą liczbą graczy

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na profilu Bethesda Polska na portalu społecznościowym Twitter, Hi-Fi Rush zostało już uruchomione przez 2 miliony graczy. Trzeba przyznać, że to naprawdę dobry wynik. Od premiery produkcji minął nieco ponad miesiąc, a sama gra nie posiadała przecież żadnej kampanii marketingowej.



To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów Hi-Fi Rush. Produkcja studia Tango Gameworks doczekała się bowiem aktualizacji, dzięki której tytuł został wzbogacony o tryb fotograficzny. Patch wprowadza także kilka poprawek i usuwa błędy, z którymi mogła mieć do czynienia część graczy. Pełną listę zmian znajdziecie pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że Hi-Fi Rush dostępne jest na PC i konsolach Xbox Series X/S, a także w usłudze Xbox Game Pass. Najnowsza produkcja studia Tango Gameworks może pochwalić się pełną polską wersją językową. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hi-Fi Rush - nagły atak przyszłej gwiazdy rocka.

