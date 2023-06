Hi-Fi Rush doczeka się DLC? Tango Gameworks może szykować niespodziankę

Wygląda na to, że niespodziewany hit Microsoftu otrzyma dodatkową zawartość.

Jakiś czas temu Microsoft zapewniał, że Hi-Fi Rush jest prawdziwym hitem zarówno w oczach graczy, jak i firmy. W sieci pojawiały się jednak doniesienia, że najnowsze dzieło twórców serii The Evil Within nie spełniło wewnętrznych oczekiwań giganta z Redmond. Tymczasem studio Tango Gameworks prawdopodobnie szykuje niespodziankę dla fanów wspomnianej produkcji. Wygląda bowiem na to, że gra otrzyma wkrótce nową zawartość.

Hi-Fi Rush może otrzymać nową zawartość. Niespodzianka na Xbox Games Showcase 2023?

Z danych dostępnych w serwisie SteamDB wynika, że Hi-Fi Rush otrzymało ostatnio 10 nowych osiągnięć. Na ten moment wszystkie są ukryte, co prawdopodobnie zwiastuje nadejście nowej zawartości. Trudno jednak stwierdzić, czy deweloperzy ze studia Tango Gameworks szykują płatne DLC, czy też darmową aktualizację, która wprowadzi do gry kilka nowych atrakcji.