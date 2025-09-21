Zaloguj się lub Zarejestruj

Heroes of Might & Magic: Olden Era z wielką nowością w serii. Fani od dawna o nią prosili

Radosław Krajewski
2025/09/21 09:00
Ubisoft i Unfrozen spełniają marzenia fanów serii.

Seria Heroes of Might & Magic od lat cieszy się kultowym statusem wśród fanów strategii turowych, a teraz otrzyma nową funkcję, o którą gracze prosili od dawna. Już wcześniej Ubisoft wraz ze studiem Unfrozen ujawnili zupełną nowość w serii, czyli frakcję Schizma, a teraz zapowiedzieli, że w nadchodzącej odsłonie Heroes of Might & Magic: Olden Era pojawi się Spectator Mode, czyli tryb obserwatora. To absolutna premiera w historii marki i rozwiązanie, które może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki fani będą bawić się tą legendarną serią.

Heroes of Might & Magic: Olden Era

Heroes of Might & Magic: Olden Era – ujawniono tryb obserwatora

Spectator Mode pozwoli dołączyć do rozgrywki nie w roli uczestnika, lecz widza. Dzięki temu można będzie śledzić poczynania innych graczy, obserwować jak rozwijają swoje królestwa, eksplorują mapy i prowadzą taktyczne starcia. Rozwiązanie ma ogromne znaczenie nie tylko dla osób lubiących wspólne sesje ze znajomymi, lecz także dla środowiska turniejowego, które wreszcie zyska wygodne narzędzie do relacjonowania i analizowania rozgrywek.

Twórcy podkreślają, że wprowadzenie tej funkcji to odpowiedź na wieloletnie prośby fanów. Jej znaczenie dla społeczności ma być na tyle duże, że stanie się jednym z filarów odbudowy popularności marki. Poniżej zobaczycie zwiastun zapowiedzianego trybu.

GramTV przedstawia:

Akcja Olden Era przeniesie graczy do dobrze znanego świata Enroth, łącząc klasyczne rozwiązania z nowoczesnymi usprawnieniami. Gra zaoferuje sześć unikalnych frakcji, rozbudowaną kampanię fabularną oraz wiele trybów rozgrywki. Wśród atrakcji nie zabraknie zarządzania królestwem, eksploracji oraz taktycznych bitew rozgrywanych na heksagonalnych polach.

Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era wystartuje we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na PC.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3105440/view/725764325983125624

