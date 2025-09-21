Heroes of Might & Magic: Olden Era z wielką nowością w serii. Fani od dawna o nią prosili

Seria Heroes of Might & Magic od lat cieszy się kultowym statusem wśród fanów strategii turowych, a teraz otrzyma nową funkcję, o którą gracze prosili od dawna. Już wcześniej Ubisoft wraz ze studiem Unfrozen ujawnili zupełną nowość w serii, czyli frakcję Schizma, a teraz zapowiedzieli, że w nadchodzącej odsłonie Heroes of Might & Magic: Olden Era pojawi się Spectator Mode, czyli tryb obserwatora. To absolutna premiera w historii marki i rozwiązanie, które może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki fani będą bawić się tą legendarną serią.

Heroes of Might & Magic: Olden Era – ujawniono tryb obserwatora

Spectator Mode pozwoli dołączyć do rozgrywki nie w roli uczestnika, lecz widza. Dzięki temu można będzie śledzić poczynania innych graczy, obserwować jak rozwijają swoje królestwa, eksplorują mapy i prowadzą taktyczne starcia. Rozwiązanie ma ogromne znaczenie nie tylko dla osób lubiących wspólne sesje ze znajomymi, lecz także dla środowiska turniejowego, które wreszcie zyska wygodne narzędzie do relacjonowania i analizowania rozgrywek.