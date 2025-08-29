Zaloguj się lub Zarejestruj

Heroes of Might and Magic: Olden Era prezentuje nową frakcję. Pełne szczegóły rasy lodowych potworów

Radosław Krajewski
2025/08/29 16:00
Studio szczegółowo omówiło jednostki zupełnie nowej frakcji w nadchodzących „Hirołsach”.

Studio Unfrozen oraz Ubisoft oficjalnie ujawniły ostatnią frakcję z gry Heroes of Might and Magic: Olden Era, która długo była trzymana w tajemnicy. W produkcji gracze otrzymają możliwość pokierowania nową siłą inspirowaną twórczością H.P. Lovecrafta, lodową magią i zakazanymi rytuałami. Jej nazwa to Schizma.

Heroes of Might and Magic: Olden Era – zaprezentowano szczegóły nowej frakcji

Frakcja została po raz pierwszy zaprezentowana podczas prezentacji gamescom awesome indies. Teraz twórcy ujawnili, że Schizma wywodzi się z Alvaru, głównej potęgi kontynentu Jadame. To grupa dysydentów, którzy odłączyli się od reszty, by znaleźć własną odpowiedź na zagrożenie ze strony Rojów. Zamieszkali w odległych górskich dolinach, wśród śnieżnych szczytów i skutej lodem dziczy, tworząc społeczeństwo oparte na piśmiennictwie, sztywnych hierarchiach i obsesyjnej chęci odkrycia utraconych rytuałów starożytnych przodków z Vori. Twórcy podkreślają unikalność tej frakcji.

Schizma ma dostęp do niebezpiecznej, ale niezwykle potężnej magii. Jej przywódcy potrafią przyzywać hordy potwornych istot rodem z mitów o pradawnych bóstwach, a także pozbawiać przeciwników możliwości korzystania z własnych zdolności – czytamy w oficjalnym opisie.

Mechanika gry pozwoli więc Schiźmie dominować na dwa sposoby. Z jednej strony mogą oni zalewać pole bitwy przewagą liczebną, a z drugiej korzystać z lodowej magii, by miażdżyć przeciwników zaklęciami i kontrolą pola walki. Unfrozen zaprezentowało szczegóły Schizmy na nowym zwiastunie, w tym poszczególnych jednostek, który zobaczycie poniżej.

Warto przypomnieć, że już 9 października odbędą się obchody 30-lecia serii Heroes of Might and Magic. W programie znajdą się specjalne wydarzenia, a także transmisja na Twitchu i YouTube. Podczas niej pojawią się wywiady dotyczące historii i przyszłości marki oraz wyjątkowa prezentacja związana z Heroes of Might and Magic: Olden Era.

Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era wystartuje we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na PC.

