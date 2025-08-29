Heroes of Might and Magic: Olden Era prezentuje nową frakcję. Pełne szczegóły rasy lodowych potworów

Studio Unfrozen oraz Ubisoft oficjalnie ujawniły ostatnią frakcję z gry Heroes of Might and Magic: Olden Era, która długo była trzymana w tajemnicy. W produkcji gracze otrzymają możliwość pokierowania nową siłą inspirowaną twórczością H.P. Lovecrafta, lodową magią i zakazanymi rytuałami. Jej nazwa to Schizma.

Heroes of Might and Magic: Olden Era – zaprezentowano szczegóły nowej frakcji

Frakcja została po raz pierwszy zaprezentowana podczas prezentacji gamescom awesome indies. Teraz twórcy ujawnili, że Schizma wywodzi się z Alvaru, głównej potęgi kontynentu Jadame. To grupa dysydentów, którzy odłączyli się od reszty, by znaleźć własną odpowiedź na zagrożenie ze strony Rojów. Zamieszkali w odległych górskich dolinach, wśród śnieżnych szczytów i skutej lodem dziczy, tworząc społeczeństwo oparte na piśmiennictwie, sztywnych hierarchiach i obsesyjnej chęci odkrycia utraconych rytuałów starożytnych przodków z Vori. Twórcy podkreślają unikalność tej frakcji.