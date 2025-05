Heroes of Might & Magic: Olden Era prezentuje frakcję elfów. Zwiastun zdradza szczegóły jednostek Sylvan

Fani Heroes of Might & Magic doczekali się pełnej prezentacji jednostek frakcji Sylvan z nowej odsłony serii.

Heroes of Might & Magic: Olden Era – nowy zwiastun omawia jednostki Sylvan

Po krótkiej przerwie Unfrozen podzieliło się nowymi szczegółami Heroes of Might & Magic: Olden Era. Jeszcze w pierwszej połowie kwietnia studio opublikowało zwiastun prezentujący Sylvan, a teraz deweloperzy wrzucili do sieci kolejny materiał, tym razem szczegółowo opisując frakcję elfów. Na poniższym wideo możemy poznać poszczególne jednostki Sylvan, w tym ich statystyki oraz umiejętności specjalne.

W Heroes of Might & Magic: Olden Era wybierzemy jedną z sześciu dostępnych na premierę frakcji. Będą to Lochy, Nekropolia, Zamek, Rój, wspomniani Sylvan oraz tajemnicza szósta frakcja.

Murmurwoods się budzą! Mieszkańcy przesiąkniętych maną szkarłatnych konarów ruszają na wojnę w obronie swojego domu i w imię równowagi, gdy niszczycielski konflikt ogarnia całe Jadame. Sojusz fae i bestii żywiołów — frakcja Sylvanów — nadchodzi, by wyzwolić potęgę natury przeciwko tym, którzy nie szanują świętości lasu! Strzelaj do wrogów z pomocą Faunów, zmiażdż ich magią Zielarzy albo spal doszczętnie z pomocą majestatycznych Feniksów! – czytamy w opisie pod materiałem.

Heroes of Might & Magic: Olden Era zaoferuje tradycyjną oprawę graficzną, ale z wieloma elementami stworzonymi w 3D, takimi jak trójwymiarowe modele w miastach, na placu bitew oraz mapie przygody. Produkcja będzie stawiała na klasyczną kamerę, bez rozwiązań znanych z szóstej i siódmej odsłony. Powrócą również heksagony na polu bitwy, które zastąpią kwadratowe pola z Heroes of Might and Magic 7.

Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era wystartuje we wczesnym dostępie już tego lata. Gra dostępna będzie wyłącznie na PC.