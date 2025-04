Frakcja elfów w Heroes of Might & Magic: Olden Era zaprezentowana. Nowy zwiastun pokazuje Sylvan

Nie minęły nawet dwadzieścia cztery godziny, a Unfrozen zaprezentowało kolejny zwiastun Heroes of Might & Magic: Olden Era. Wczorajszy pojawił się podczas wydarzenia Triple-I Initiative i ujawnił szczegóły fabularne w klimatycznym filmowym trailerze. Najnowszy materiał ponownie skupia się na pokazie jednej z frakcji, którą tym razem jest Sylvan. Popularna frakcja elfów i innych magicznych stworzeń doczeka się sporo zmian i nowości. Zwiastun przedstawia Sylvan, skupiając się na ogólnym klimacie tej frakcji, niż prezentacji poszczególnych bohaterów i jednostek. Na szerszy materiał omawiający dom elfów przyjdzie jeszcze czas.

W Heroes of Might & Magic: Olden Era wybierzemy jedną z sześciu dostępnych na premierę frakcji. Dostępne będą Lochy, Nekropolia, Zamek, Rój, wspomniani Sylvan oraz tajemnicza szósta frakcja.

Dołącz do nas, by zobaczyć zapowiedź Sylvan — frakcji, w której leśne istoty i żywiołaki żyją w harmonii, broniąc swojej unikalnej ojczyzny przed zewnętrznymi zagrożeniami, wspierani przez różnych bohaterów, w tym elfy. Styl gry tej frakcji będzie skupiał się na wszechstronności — każda jednostka będzie posiadać unikalne zdolności, które zapewnią wiele różnorodnych opcji podczas walki — od wzmacniania innych jednostek, po zwiększanie twoich magicznych możliwości. Obrońcy Murmurwoods ruszają naprzód, by zapewnić sobie bezpieczne miejsce w świecie Jadame! – czytamy w oficjalnym opisie pod zwiastunem.

Heroes of Might & Magic: Olden Era zaoferuje tradycyjną oprawę graficzną, ale z wieloma elementami stworzonymi w 3D, takimi jak trójwymiarowe modele w miastach, na placu bitew oraz mapie przygody. Produkcja będzie stawiała na klasyczną kamerę, bez rozwiązań znanych z szóstej i siódmej odsłony. Powrócą również heksagony na polu bitwy, które zastąpią kwadratowe pola z Heroes of Might and Magic 7.

Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era wystartuje we wczesnym dostępie już tego lata. Gra dostępna będzie wyłącznie na PC.