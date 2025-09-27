Zaloguj się lub Zarejestruj

Heroes of Might & Magic: Olden Era na nowych fragmentach rozgrywki. Studio omówiło obiekty na mapie

Radosław Krajewski
2025/09/27 10:30
0
0

Deweloperzy opowiedzieli o obiektach, jakie znajdą się na mapie podczas rozgrywki w Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Studio Unfrozen opublikowało nowy dziennik dewelopera z gry Heroes of Might & Magic: Olden Era. Wcześniej twórcy ogłosili wielką nowość, której nigdy wcześniej nie było w serii Heroes, a teraz skupili się na szczegółowym omówieniu interaktywnych obiektów, jakie znajdą się na mapie, przy okazji prezentując nowe fragmenty rozgrywki. Fani serii odnajdą zarówno doskonale znane elementy, jak i zupełnie nowe, które uatrakcyjnią każdą sesję.

Heroes of Might & Magic: Olden Era

Heroes of Might & Magic: Olden Era – nowe fragmenty rozgrywki na kolejnym materiale

Deweloperzy podkreślają, że w Olden Era obiekty mają być czymś więcej niż tylko ozdobą. To pełnoprawne elementy świata gry, które zachęcają do eksploracji, nadają mapom niepowtarzalny charakter i wprowadzają dodatkowe mechaniki. Dzięki nim każda rozgrywka ma być dynamiczna i unikalna. W materiale zaprezentowano zarówno proste konstrukcje, jak wiatraki, zapewniające surowce, jak i znacznie bardziej imponujące lokacje pokroju smoczych utopii. Te ostatnie stanowią poważne wyzwanie, ale też kuszą graczy wyjątkowymi nagrodami. Takie rozwiązania nie tylko wpływają na ekonomię i rozwój armii, ale również dodają element ryzyka i strategicznych decyzji.

Twórcy przyznają, że ich celem jest stworzenie możliwie szerokiej gamy obiektów, od prostych punktów wspierających ekonomię, po lokacje pełne zagrożeń i niespodzianek. Różnorodność obiektów ma być jednym z głównych filarów projektu, aby każdy scenariusz czy mapa dawały inne doświadczenia.

Jak zaznaczają deweloperzy, design obiektów mapy wymaga znalezienia odpowiedniego balansu między atrakcyjną oprawą wizualną a praktycznym zastosowaniem w rozgrywce. Elementy muszą być czytelne, łatwo rozpoznawalne i naturalnie wpasowane w otoczenie, a jednocześnie na tyle efektowne, by budować klimat gry.

GramTV przedstawia:

To podejście nawiązuje bezpośrednio do klasycznych odsłon Heroes, gdzie każdy obiekt był nie tylko źródłem korzyści, ale też wizualnym punktem przyciągającym uwagę. W Olden Era obiekty mają pełnić tę samą rolę, czyli ożywiać świat gry i podkreślać jego unikalny styl.

Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era wystartuje we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na PC.

Tagi:

News
Ubisoft
gameplay
RPG
strategia
rozgrywka
strategia turowa
fantasy
Heroes of Might & Magic
Unfrozen
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might & Magic: Olden Era
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112