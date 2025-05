Heroes of Might and Magic: Olden Era z mnóstwem nowości. Zmieniono wygląd ekranów miast

Unfrozen pochwaliło się zmianami, jakie zaszły w nowej części Heroes of Might and Magic po wysłuchaniu uwag graczy.

W odpowiedzi na liczne opinie fanów, Unfrozen przygotowało kolejną aktualizację Heroes of Might and Magic: Olden Era, która znacząco usprawnia wizualną stronę gry i poprawia komfort rozgrywki. Zgłoszenia dotyczące Świątyni, wyglądu Aniołów oraz czytelności elementów na mapie przygody i w trakcie walki nie pozostały bez echa i właśnie te obszary przeszły największe zmiany.

Heroes of Might and Magic: Olden Era – twórcy omówili zmiany w grze

Studio Unfrozen podzieliło się nowymi szczegółami Heroes of Might and Magic: Olden Era. Jeszcze na początku maja deweloperzy omówili jednostki frakcji Sylvan, a teraz wypuścili kolejny materiał, tym razem ujawniający liczne zmiany w grze, jakie wprowadzono po uwagach graczy. Fani mogą spodziewać się wielu nowości, w tym odświeżonych ekranów miast, a także ich modeli na mapie.

W Heroes of Might & Magic: Olden Era wybierzemy jedną z sześciu dostępnych na premierę frakcji. Będą to Lochy, Nekropolia, Zamek, Rój, wspomniani wcześniej Sylvan oraz tajemnicza szósta frakcja.

Heroes of Might & Magic: Olden Era zaoferuje tradycyjną oprawę graficzną, ale z wieloma elementami stworzonymi w 3D, takimi jak trójwymiarowe modele w miastach, na placu bitew oraz mapie przygody. Produkcja będzie stawiała na klasyczną kamerę, bez rozwiązań znanych z szóstej i siódmej odsłony. Powrócą również heksagony na polu bitwy, które zastąpią kwadratowe pola z Heroes of Might and Magic 7.

Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era wystartuje we wczesnym dostępie już tego lata. Gra dostępna będzie wyłącznie na PC.