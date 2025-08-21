Zaloguj się lub Zarejestruj

Elden Ring: Tarnished Edition na Switch 2 jest tak złe, że Bandai Namco blokuje nagrania z Gamescomu

Jakub Piwoński
2025/08/21 12:10
Czy ta wersja kultowej gry okazała się blamażem?

Elden Ring: Tarnished Edition, zapowiadany jako jedna z największych premier na Nintendo Switch 2, pojawił się na tegorocznym Gamescomie, ale doniesienia z targów nie napawają optymizmem. Jak informuje Nintendo Life, które jako jedno z nielicznych wypróbowało grę, tytuł ma poważne problemy z wydajnością, a Bandai Namco nie zezwoliło dziennikarzom na nagrywanie rozgrywki.

Elden Ring na Switch 2 nie zachwyca?

Elden Ring, uznawany za jedno z najważniejszych RPG ostatnich lat i arcydzieło FromSoftware, budzi ogromne oczekiwania wobec wersji na Nintendo Switch 2, która ma umożliwić przenośną rozgrywkę w tytuł tak kultowy i wymagający. Wcześniej informowaliśmy oczekiwaniach względem gry, która zbliża się wielkimi krokami.

Choć Switch 2 poradził sobie m.in. z Cyberpunkiem 2077, port od FromSoftware działa znacznie gorzej. Felix Sanchez z Nintendo Life określił doświadczenie jako „okropne”, porównując je do grania w starą Ocarina of Time z klatkowaniem na poziomie 20 FPS, a czasem nawet 15 FPS.

Rozumiem, dlaczego nie chcą, żebyście to widzieli – to było naprawdę złe – podkreślił Sanchez

Co gorsza, problemy z płynnością występowały nie tylko w otwartych przestrzeniach, ale nawet w mniejszych lokacjach, takich jak jaskinie czy pokoje z kilkoma przeciwnikami. Słaba optymalizacja dziwi, zwłaszcza że Elden Ring w oryginalnej wersji zebrał znakomite recenzje, a studio FromSoftware miało sporo czasu na dopracowanie konwersji. Na razie nie wiadomo, czy Tarnished Edition doczeka się poprawek przed premierą. Warto jednak poczekać na oficjalne recenzje tej wersji gry.

Źródło:https://www.thegamer.com/elden-ring-tarnished-edition-nintendo-switch-2-major-performance-issues

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:34

"a studio FromSoftware miało sporo czasu na dopracowanie konwersji."

No właśnie nie wiadomo do końca, bo czytałem gdzieś że Nintendo dosyć późno wysłało devkity Switch 2. Ta biblioteka gier na Switch 2 też nie jest jakaś ogromna, patrząc na relacje z Gamescom wydawało mi się że sporo większych gier nawet nie miało wzmianki o Switch 2.

PS: Tarnished to w wolnym tłumaczeniu "zmatowiały, zszargany, splamiony" xD




