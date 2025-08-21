Elden Ring: Tarnished Edition na Switch 2 jest tak złe, że Bandai Namco blokuje nagrania z Gamescomu

Elden Ring: Tarnished Edition, zapowiadany jako jedna z największych premier na Nintendo Switch 2, pojawił się na tegorocznym Gamescomie, ale doniesienia z targów nie napawają optymizmem. Jak informuje Nintendo Life, które jako jedno z nielicznych wypróbowało grę,tytuł ma poważne problemy z wydajnością, a Bandai Namco nie zezwoliło dziennikarzom na nagrywanie rozgrywki.
Elden Ring na Switch 2 nie zachwyca?
Elden Ring, uznawany za jedno z najważniejszych RPG ostatnich lat i arcydzieło FromSoftware, budzi ogromne oczekiwania wobec wersji na Nintendo Switch 2, która ma umożliwić przenośną rozgrywkę w tytuł tak kultowy i wymagający. Wcześniej informowaliśmy oczekiwaniach względem gry, która zbliża się wielkimi krokami.
Choć Switch 2 poradził sobie m.in. z Cyberpunkiem 2077, port od FromSoftware działa znacznie gorzej. Felix Sanchez z Nintendo Life określił doświadczenie jako „okropne”, porównując je do grania w starą Ocarina of Time z klatkowaniem na poziomie 20 FPS, a czasem nawet 15 FPS.
Rozumiem, dlaczego nie chcą, żebyście to widzieli – to było naprawdę złe – podkreślił Sanchez
Co gorsza, problemy z płynnością występowały nie tylko w otwartych przestrzeniach, ale nawet w mniejszych lokacjach, takich jak jaskinie czy pokoje z kilkoma przeciwnikami. Słaba optymalizacja dziwi, zwłaszcza że Elden Ring w oryginalnej wersji zebrał znakomite recenzje, a studio FromSoftware miało sporo czasu na dopracowanie konwersji. Na razie nie wiadomo, czy Tarnished Edition doczeka się poprawek przed premierą. Warto jednak poczekać na oficjalne recenzje tej wersji gry.