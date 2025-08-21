Elden Ring: Tarnished Edition na Switch 2 jest tak złe, że Bandai Namco blokuje nagrania z Gamescomu

Elden Ring: Tarnished Edition, zapowiadany jako jedna z największych premier na Nintendo Switch 2, pojawił się na tegorocznym Gamescomie, ale doniesienia z targów nie napawają optymizmem. Jak informuje Nintendo Life, które jako jedno z nielicznych wypróbowało grę, tytuł ma poważne problemy z wydajnością, a Bandai Namco nie zezwoliło dziennikarzom na nagrywanie rozgrywki.

Elden Ring na Switch 2 nie zachwyca?

Elden Ring, uznawany za jedno z najważniejszych RPG ostatnich lat i arcydzieło FromSoftware, budzi ogromne oczekiwania wobec wersji na Nintendo Switch 2, która ma umożliwić przenośną rozgrywkę w tytuł tak kultowy i wymagający. Wcześniej informowaliśmy oczekiwaniach względem gry, która zbliża się wielkimi krokami.