Heroes of Might and Magic: Olden Era z kolejnym kamieniem milowym. Twórcy dziękują graczom

Już teraz gra wzbudza ogromne zainteresowanie graczy.
Seria Heroes of Might and Magic niedawno obchodziła swoje trzydzieste urodziny. Najnowsza odsłona zatytułowana Heroes of Might and Magic: Olden Era znajduje się w produkcji i jeszcze w tym roku ma trafić do wczesnego dostępu. Niedawno twórcy zaprezentowali nowy zamek, czyli Schizmę, która jest oryginalnym pomysłem studia Unfrozen. Teraz deweloperzy ogłosili, że ich tytuł przekroczył granicę 750 tysięcy zapisów na listach życzeń w serwisie Steam. To ogromny sukces, który potwierdza niesłabnącą siłę marki oraz jej wyjątkowe miejsce w sercach graczy.
Heroes of Might and Magic: Olden Era – studio chwali się wyniki gry na liście życzeń Steam
Twórcy poinformowali, że dzięki temu wynikowi Heroes of Might & Magic: Olden Era utrzymuje pozycję lidera w kategorii strategicznych gier turowych oraz znalazło się w pierwszej piątce najlepszych tytułów w ogólnej kategorii strategii. Dodatkowo gra trafiła do pierwszej trzydziestki globalnego zestawienia najbardziej wyczekiwanych produkcji na Steamie. Co istotne, wszystkie te osiągnięcia pojawiły się w zaledwie rok od ujawnienia gry.
W oficjalnym komunikacie zespół podkreśla, że skala tego sukcesu przerosła ich oczekiwania:
Jesteście absolutnie niesamowici w swojej miłości do gry! To przekraczało nasze najśmielsze marzenia i jesteśmy niesamowicie wdzięczni za każde okazane nam wsparcie.
Twórcy podkreślają, że sukces gry nie byłby możliwy bez zaangażowania społeczności. To dzięki opiniom i zaufaniu graczy możliwe było dopracowanie projektu, który już teraz zapowiada się na jedną z najważniejszych premier w gatunku strategii turowych.
Bez waszych opinii i zaufania nie byłoby to możliwe. Trudno opisać słowami, jak ogromne ma to dla nas znaczenie, więc jeszcze raz... po prostu wow.
Na koniec twórcy zwrócili się bezpośrednio do graczy:
Dziękujemy raz jeszcze. Wasze nieustanne wsparcie znaczy dla nas wszystko.
Heroes of Might and Magic: Olden Erato nie tylko powrót do korzeni serii, ale również ambitna próba odświeżenia formuły, która od dekad zachwyca miłośników strategii. Gra oferuje rozbudowane kampanie, różnorodne frakcje oraz dynamiczną rozgrywkę, która wymaga zarówno taktycznego myślenia, jak i strategicznego planowania. Sukces na liście życzeń Steam wskazuje, że gracze z niecierpliwością oczekują premiery tej produkcji.
