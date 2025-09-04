Heroes of Might and Magic: Olden Era z kolejnym kamieniem milowym. Twórcy dziękują graczom

Seria Heroes of Might and Magic niedawno obchodziła swoje trzydzieste urodziny. Najnowsza odsłona zatytułowana Heroes of Might and Magic: Olden Era znajduje się w produkcji i jeszcze w tym roku ma trafić do wczesnego dostępu. Niedawno twórcy zaprezentowali nowy zamek, czyli Schizmę, która jest oryginalnym pomysłem studia Unfrozen. Teraz deweloperzy ogłosili, że ich tytuł przekroczył granicę 750 tysięcy zapisów na listach życzeń w serwisie Steam. To ogromny sukces, który potwierdza niesłabnącą siłę marki oraz jej wyjątkowe miejsce w sercach graczy.

Heroes of Might and Magic: Olden Era – studio chwali się wyniki gry na liście życzeń Steam

Twórcy poinformowali, że dzięki temu wynikowi Heroes of Might & Magic: Olden Era utrzymuje pozycję lidera w kategorii strategicznych gier turowych oraz znalazło się w pierwszej piątce najlepszych tytułów w ogólnej kategorii strategii. Dodatkowo gra trafiła do pierwszej trzydziestki globalnego zestawienia najbardziej wyczekiwanych produkcji na Steamie. Co istotne, wszystkie te osiągnięcia pojawiły się w zaledwie rok od ujawnienia gry.