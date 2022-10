Henry Cavill potwierdza powrót do roli Supermana. Aktor podziękował fanom

Bardzo mały przedsmak tego, co ma nadejść, moi przyjaciele. Odnowiony świt nadziei. Dziękuję za cierpliwość, zostanie to nagrodzone.

Chciałem poczekać, aż weekend się skończy, zanim to opublikuję, ponieważ chciałem dać wam wszystkim szansę obejrzenia Black Adam. Ale teraz, gdy jest was tak wielu, chcę uczynić to oficjalnie: wróciłem jako Superman.

Dziękuję fanom za wsparcie i dziękuję za cierpliwość. Obiecuję, że zostaniecie nagrodzeni.