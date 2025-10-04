Zaloguj się lub Zarejestruj

Henry Cavill cytatem z kultowej gry sygnalizuje, że żyje i wraca do formy, by dalej grać w Nieśmiertelnym

Jakub Piwoński
2025/10/04 18:30
Aktor nie poddaje się tak łatwo.

Niedawno informowaliśmy o coraz bardziej rozbudowywanej obsadzie wyczekiwanego remaku fantasy Nieśmiertelny. Niestety prace na planie musiały zostać wstrzymane z powodu kontuzji głównego aktora. Teraz jednak Henry Cavill pokazuje, że nie zamierza odpuszczać. I cytuje Planescape: Torment.

Cavill cytuje Planescape: Torment i wraca do formy

Na swoim Instagramie Cavill podzielił się zdjęciami z siłowni – widać go podczas ćwiczeń i rehabilitacji z nogą w stabilizatorze. Aktor wygląda na w pełni zmobilizowanego i gotowego do powrotu na plan.

Do fotek dodał cytat z kultowej gry Planescape: Torment. Warto dodać, że aktor nie raz podkreślał, że jest zagorzałym graczem.

Wytrwaj. Wytrwałość daje siłę.

Kilka tygodni wcześniej inspirował się także słynnym fragmentem poematu Invictus: „I am the master of my fate / I am the captain of my soul”, czyli “Jestem panem własnego losu”. Wygląda więc na to, że Cavill nie tylko wzmacnia ciało, ale i ducha.

Reżyserem nowej wersji Nieśmiertelnego z 1986 roku jest Chad Stahelski. W obsadzie, obok Cavilla, znaleźli się m.in. Jeremy Irons, Russell Crowe, Marisa Abela, Djimon Hounsou i Dave Bautista. Data premiery wciąż nie jest znana, ale aktor już pokazuje, że wraca do pełnej formy i jest gotowy na każde wyzwanie.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 20:07

Kibicuje mu bo to jeden z niewielu gości który rozumie fanów, sam jest nerdem i zależy mu na spójności w filmach jako adaptacjach. Jego potencjał został też niesamowicie zmarnowany przez Hollywood (Wiedźmin, Superman). Nie wiem czy korpo machina go no "zje" (w końcu współpracuje m. in. z Amazonem jeśli chodzi o W40k :/), ale jeśli się nie da, może złapie wiatr w żagle i dostaniemy coś naprawdę dobrego.




