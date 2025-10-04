Henry Cavill cytatem z kultowej gry sygnalizuje, że żyje i wraca do formy, by dalej grać w Nieśmiertelnym

Niedawno informowaliśmy o coraz bardziej rozbudowywanej obsadzie wyczekiwanego remaku fantasy Nieśmiertelny. Niestety prace na planie musiały zostać wstrzymane z powodu kontuzji głównego aktora. Teraz jednak Henry Cavill pokazuje, że nie zamierza odpuszczać. I cytuje Planescape: Torment.

Cavill cytuje Planescape: Torment i wraca do formy

Na swoim Instagramie Cavill podzielił się zdjęciami z siłowni – widać go podczas ćwiczeń i rehabilitacji z nogą w stabilizatorze. Aktor wygląda na w pełni zmobilizowanego i gotowego do powrotu na plan.