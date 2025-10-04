Henry Cavill cytatem z kultowej gry sygnalizuje, że żyje i wraca do formy, by dalej grać w Nieśmiertelnym

Cavill cytuje Planescape: Torment i wraca do formy
Na swoim Instagramie Cavill podzielił się zdjęciami z siłowni – widać go podczas ćwiczeń i rehabilitacji z nogą w stabilizatorze. Aktor wygląda na w pełni zmobilizowanego i gotowego do powrotu na plan.
Do fotek dodał cytat z kultowej gry Planescape: Torment. Warto dodać, że aktor nie raz podkreślał, że jest zagorzałym graczem.
Wytrwaj. Wytrwałość daje siłę.
Kilka tygodni wcześniej inspirował się także słynnym fragmentem poematu Invictus: „I am the master of my fate / I am the captain of my soul”, czyli “Jestem panem własnego losu”. Wygląda więc na to, że Cavill nie tylko wzmacnia ciało, ale i ducha.
Reżyserem nowej wersji Nieśmiertelnego z 1986 roku jest Chad Stahelski. W obsadzie, obok Cavilla, znaleźli się m.in. Jeremy Irons, Russell Crowe, Marisa Abela, Djimon Hounsou i Dave Bautista. Data premiery wciąż nie jest znana, ale aktor już pokazuje, że wraca do pełnej formy i jest gotowy na każde wyzwanie.