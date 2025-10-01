Dzięki temu nazwisku obsada nowego Nieśmiertelnego prezentuje się jeszcze bardziej imponująco

Kolejny wielki aktor zagra w Nieśmiertelnym.

Zdjęcia do Nieśmiertelnego Chada Stahelskiego miały ruszyć w zeszłym tygodniu, ale – jak informowaliśmy wcześniej – Henry Cavill doznał kontuzji podczas treningu, przez co produkcja została przesunięta na 2026 rok. To jednak nie zatrzymuje twórców przed kompletowaniem obsady. Jeremy Irons dołącza do obsady Nieśmiertelnego Najświeższe informacje dotyczą Jeremy’ego Ironsa, który dołącza do projektu Amazon MGM. Zdobywca Oscara, znany z wielu niezapomnianych ról, zagra czarny charakter – rolę, w której publiczność uwielbia go oglądać.

Obsada Nieśmiertelnego prezentuje się coraz bardziej imponująco: obok Cavilla i Ironsa w filmie zobaczymy także Russella Crowe’a, Marisę Abela, Dave’a Bautistę, Karen Gillan i Djimona Hounsou. Do filmu dołączyła także gwiazda WWE. To naprawdę mocna ekipa, która może tchnąć nowe życie w kultową markę z lat 80.

Przypomnijmy, że Stahelski początkowo planował rozpocząć zdjęcia pod koniec 2024 roku, później przesunął termin na styczeń 2025 roku, ale dodatkowe prace nad Balleriną i uraz Cavilla ostatecznie przesunęły start produkcji na początek 2026 roku. Budżet filmu, który początkowo miał wynosić 180 mln dolarów, został zaakceptowany przez Amazona i według doniesień może jeszcze wzrosnąć z powodu opóźnień. Reżyser Johna Wicka obiecuje widowisko w swoim charakterystycznym stylu, a Dave Bautista już teraz porównuje sceny akcji do tych znanych z serii o Wicku. Oznacza to, że możemy spodziewać się efektownych, baletowych starć na miecze – z pewnością bardziej spektakularnych niż w oryginalnym filmie z 1986 roku. Premiera Nieśmiertelnego nie ma jeszcze daty, ale patrząc na aktualny harmonogram, najwcześniej można jej się spodziewać w latach 2027–2028.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





