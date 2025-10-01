Zaloguj się lub Zarejestruj

Dzięki temu nazwisku obsada nowego Nieśmiertelnego prezentuje się jeszcze bardziej imponująco

Jakub Piwoński
2025/10/01 10:00
Kolejny wielki aktor zagra w Nieśmiertelnym.

Zdjęcia do Nieśmiertelnego Chada Stahelskiego miały ruszyć w zeszłym tygodniu, ale – jak informowaliśmy wcześniej – Henry Cavill doznał kontuzji podczas treningu, przez co produkcja została przesunięta na 2026 rok. To jednak nie zatrzymuje twórców przed kompletowaniem obsady.

Jeremy Irons w serialu Rodzina Borgiów
Jeremy Irons w serialu Rodzina Borgiów

Jeremy Irons dołącza do obsady Nieśmiertelnego

Najświeższe informacje dotyczą Jeremy’ego Ironsa, który dołącza do projektu Amazon MGM. Zdobywca Oscara, znany z wielu niezapomnianych ról, zagra czarny charakter – rolę, w której publiczność uwielbia go oglądać.

Obsada Nieśmiertelnego prezentuje się coraz bardziej imponująco: obok Cavilla i Ironsa w filmie zobaczymy także Russella Crowe’a, Marisę Abela, Dave’a Bautistę, Karen Gillan i Djimona Hounsou. Do filmu dołączyła także gwiazda WWE. To naprawdę mocna ekipa, która może tchnąć nowe życie w kultową markę z lat 80.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Stahelski początkowo planował rozpocząć zdjęcia pod koniec 2024 roku, później przesunął termin na styczeń 2025 roku, ale dodatkowe prace nad Balleriną i uraz Cavilla ostatecznie przesunęły start produkcji na początek 2026 roku. Budżet filmu, który początkowo miał wynosić 180 mln dolarów, został zaakceptowany przez Amazona i według doniesień może jeszcze wzrosnąć z powodu opóźnień.

Reżyser Johna Wicka obiecuje widowisko w swoim charakterystycznym stylu, a Dave Bautista już teraz porównuje sceny akcji do tych znanych z serii o Wicku. Oznacza to, że możemy spodziewać się efektownych, baletowych starć na miecze – z pewnością bardziej spektakularnych niż w oryginalnym filmie z 1986 roku. Premiera Nieśmiertelnego nie ma jeszcze daty, ale patrząc na aktualny harmonogram, najwcześniej można jej się spodziewać w latach 2027–2028.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/30/jeremy-irons-joins-chad-stahelskis-highlander-as-villain

Tagi:

Popkultura
remake
fantasy
Henry Cavill
Chad Stahelski
Nieśmiertelny
Jeremy Irons
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


