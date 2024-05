Helldivers 2 ze świetnymi wynikami sprzedaży. Rekord God of War Ragnarok pobity

Dotychczasowy rekordzista, czyli wspomniany już God of War Ragnarok, w ciągu 10 tygodni osiągnął wynik na poziomie 11 mln sprzedanych egzemplarzy. Kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa dostępna była jednak wyłącznie na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jakiś czas temu informowano natomiast, że w sukcesie Helldivers 2 ogromną rolę odegrała pecetowa wersja gry.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 zadebiutowało na komputerach osobistych oraz PlayStation 5 dokładnie 8 lutego 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!