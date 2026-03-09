Szef Microsoftu o przyszłości firmy w gamingu. Czy dalej im na tym zależy?

W obliczu narastających plotek o przyszłości marki Xbox m.in. po ogłoszeniu nowej CEO i niepewności co do nowej generacji sprzętu, głos zabrał sam Satya Nadella. Dyrektor generalny Microsoftu podczas wewnętrznego spotkania Q&A z pracownikami uspokoił nastroje, deklarując długofalowe wsparcie dla gamingu.
„Gramy długodystansowo” – Satya Nadella o przyszłości Xbox
Podczas sesji pytań i odpowiedzi, prowadzonej przez nową CEO Xbox, Ashę Sharmę, Nadella odniósł się do obaw dotyczących rzekomego wycofywania się Microsoftu z rynku konsol. Padły jasne deklaracje, które mają uciszyć spekulacje o „ostatnim sprzęcie” giganta z Redmond. Nadella podkreślił, że Microsoft będzie „zawsze inwestować” w gaming, dopóki będzie to możliwe. Określił swoje podejście jako „I’m long on it”, wskazując na 25-letnią historię marki.
Dlatego jestem przekonany o jego przyszłości. Phil zawsze mówił mi, że gry są największą kategorią rozrywki – jak będzie wyglądać przyszłość gier w ich najszerszym ujęciu?
Nie oznacza to, że odchodzimy od tego, czym zajmują się ludzie dzisiaj – kiedy myślimy o grach AAA na konsole. Pytanie brzmi: gdzie jeszcze możemy się posunąć, aby to rozszerzyć.
Moim zdaniem jesteśmy długoterminowo nastawieni na gry. Będziemy nadal inwestować i zawsze będziemy to robić. To od tego zespołu zależy, czy pokaże się z najlepszej strony pod względem realizacji i kreatywności. Oprogramowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, ale to oprogramowanie wiąże się z dużym ryzykiem twórczym. To zupełnie co innego. A jednak musimy być w tym najlepsi w swojej klasie.
CEO zaznaczył, że rozwój nowych form rozrywki nie oznacza rezygnacji z tego, co gracze robią dzisiaj – czyli grania w tytuły AAA na konsolach. Celem jest znalezienie nowych dróg dotarcia do odbiorców, przy zachowaniu „najlepszej w swojej klasie” jakości oprogramowania.
Nadella wyraził zaniepokojenie trendem „przejmowania uwagi” użytkowników przez media społecznościowe i krótkie treści. Chce, aby Xbox przywrócił radość z aktywnego zaangażowania, jakim jest granie, wierząc, że „świat stałby się dzięki temu lepszym miejscem”.
Szef Microsoftu przyznał, że tworzenie oprogramowania, a szczególnie gier, wiąże się z ogromnym „ryzykiem kreatywnym”. Zespół Xbox otrzymał jednak jasne zadanie: dążyć do doskonałości w egzekucji i innowacyjności.
