Zaloguj się lub Zarejestruj

Szef Microsoftu o przyszłości firmy w gamingu. Czy dalej im na tym zależy?

Mikołaj Berlik
2026/03/09 16:00
0
0

Satya Nadella wziął udział w Q&A.

W obliczu narastających plotek o przyszłości marki Xbox m.in. po ogłoszeniu nowej CEO i niepewności co do nowej generacji sprzętu, głos zabrał sam Satya Nadella. Dyrektor generalny Microsoftu podczas wewnętrznego spotkania Q&A z pracownikami uspokoił nastroje, deklarując długofalowe wsparcie dla gamingu.

Xbox
Xbox

„Gramy długodystansowo” – Satya Nadella o przyszłości Xbox

Podczas sesji pytań i odpowiedzi, prowadzonej przez nową CEO Xbox, Ashę Sharmę, Nadella odniósł się do obaw dotyczących rzekomego wycofywania się Microsoftu z rynku konsol. Padły jasne deklaracje, które mają uciszyć spekulacje o „ostatnim sprzęcie” giganta z Redmond. Nadella podkreślił, że Microsoft będzie „zawsze inwestować” w gaming, dopóki będzie to możliwe. Określił swoje podejście jako „I’m long on it”, wskazując na 25-letnią historię marki.

Dlatego jestem przekonany o jego przyszłości. Phil zawsze mówił mi, że gry są największą kategorią rozrywki – jak będzie wyglądać przyszłość gier w ich najszerszym ujęciu?

Nie oznacza to, że odchodzimy od tego, czym zajmują się ludzie dzisiaj – kiedy myślimy o grach AAA na konsole. Pytanie brzmi: gdzie jeszcze możemy się posunąć, aby to rozszerzyć.

Moim zdaniem jesteśmy długoterminowo nastawieni na gry. Będziemy nadal inwestować i zawsze będziemy to robić. To od tego zespołu zależy, czy pokaże się z najlepszej strony pod względem realizacji i kreatywności. Oprogramowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, ale to oprogramowanie wiąże się z dużym ryzykiem twórczym. To zupełnie co innego. A jednak musimy być w tym najlepsi w swojej klasie.

GramTV przedstawia:

CEO zaznaczył, że rozwój nowych form rozrywki nie oznacza rezygnacji z tego, co gracze robią dzisiaj – czyli grania w tytuły AAA na konsolach. Celem jest znalezienie nowych dróg dotarcia do odbiorców, przy zachowaniu „najlepszej w swojej klasie” jakości oprogramowania.

Nadella wyraził zaniepokojenie trendem „przejmowania uwagi” użytkowników przez media społecznościowe i krótkie treści. Chce, aby Xbox przywrócił radość z aktywnego zaangażowania, jakim jest granie, wierząc, że „świat stałby się dzięki temu lepszym miejscem”.

Szef Microsoftu przyznał, że tworzenie oprogramowania, a szczególnie gier, wiąże się z ogromnym „ryzykiem kreatywnym”. Zespół Xbox otrzymał jednak jasne zadanie: dążyć do doskonałości w egzekucji i innowacyjności.

Źródło:https://insider-gaming.com/microsoft-ceo-nadella-on-xbox-future/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox One
xbox
Xbox
Satya Nadella
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112