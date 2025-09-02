Zaloguj się lub Zarejestruj

Helldivers 2 z szansą na lokalny co-op. Twórcy potwierdzają: „technicznie jest to wykonalne”

Patrycja Pietrowska
2025/09/02 08:00
Arrowhead ma opcję split-screen na liście „do zbadania”.

Jak niedawno informowaliśmy, już dzisiaj do Helldivers 2 trafi ogromna aktualizacja. Into the Unjust wprowadzi porcję nowości, ale to nie wszystkie wieści związane z tytułem. Okazuje się bowiem, że gra może w przyszłości zaoferować graczom możliwość wspólnej zabawy na podzielonym ekranie, czyli w trybie lokalnego co-opu.

Helldivers 2
Helldivers 2

Helldivers 2 może doczekać się opcji split-screen. Arrowhead komentuje

Shams Jorjani, dyrektor generalny Arrowhead Studios, firmy stojącej za sukcesem tytułu, potwierdził, że technicznie jest to wykonalne. Informacja ta pojawiła się w odpowiedzi na zapytanie jednego z graczy, zamieszczone na oficjalnym serwerze Discord gry, i została następnie dostrzeżona przez portal Gamerant. Szef studia otwarcie przyznał, że funkcja lokalnego trybu współpracy została umieszczona na liście „do zbadania” przez deweloperów.

Technicznie jest to wykonalne, ale nie mam pojęcia, czy to funkcja, której ludzie naprawdę chcą? – napisał deweloper na Discordzie.

Pomimo tego, że perspektywa pojawienia się takiej opcji istnieje i jest brana pod uwagę, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a sam proces może potrwać. Obecnie musimy więc uzbroić się w cierpliwość.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Helldivers 2 zadebiutowało na rynku 8 lutego 2024 roku. Produkcja jest dostępna na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, a także komputerach osobistych. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!

Źródło:https://insider-gaming.com/helldivers-2-co-op-split-screen-is-technically-feasible-says-ceo/

News
strzelanka
co-op
kooperacja
split-screen
Arrowhead
Helldivers 2
Helldivers II
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

