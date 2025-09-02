Helldivers 2 z szansą na lokalny co-op. Twórcy potwierdzają: „technicznie jest to wykonalne”

Jak niedawno informowaliśmy, już dzisiaj do Helldivers 2 trafi ogromna aktualizacja. Into the Unjust wprowadzi porcję nowości, ale to nie wszystkie wieści związane z tytułem. Okazuje się bowiem, że gra może w przyszłości zaoferować graczom możliwość wspólnej zabawy na podzielonym ekranie, czyli w trybie lokalnego co-opu.

Helldivers 2 może doczekać się opcji split-screen. Arrowhead komentuje

Shams Jorjani, dyrektor generalny Arrowhead Studios, firmy stojącej za sukcesem tytułu, potwierdził, że technicznie jest to wykonalne. Informacja ta pojawiła się w odpowiedzi na zapytanie jednego z graczy, zamieszczone na oficjalnym serwerze Discord gry, i została następnie dostrzeżona przez portal Gamerant. Szef studia otwarcie przyznał, że funkcja lokalnego trybu współpracy została umieszczona na liście „do zbadania” przez deweloperów.