Helldivers 2 z szansą na lokalny co-op. Twórcy potwierdzają: „technicznie jest to wykonalne”

Jak niedawno informowaliśmy, już dzisiaj do Helldivers 2 trafi ogromna aktualizacja. Into the Unjust wprowadzi porcję nowości, ale to nie wszystkie wieści związane z tytułem. Okazuje się bowiem, że gra może w przyszłości zaoferować graczom możliwość wspólnej zabawy na podzielonym ekranie, czyli w trybie lokalnego co-opu.
Helldivers 2 może doczekać się opcji split-screen. Arrowhead komentuje
Shams Jorjani, dyrektor generalny Arrowhead Studios, firmy stojącej za sukcesem tytułu, potwierdził, że technicznie jest to wykonalne. Informacja ta pojawiła się w odpowiedzi na zapytanie jednego z graczy, zamieszczone na oficjalnym serwerze Discord gry, i została następnie dostrzeżona przez portal Gamerant. Szef studia otwarcie przyznał, że funkcja lokalnego trybu współpracy została umieszczona na liście „do zbadania” przez deweloperów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!