Helldivers 2 z największą aktualizacją od premiery. Arrowhead dzieli się szczegółami

Hive Worlds, nowe bronie i misje już na początku września.
Arrowhead Game Studios oraz Sony szykują dla fanów Helldivers 2 ogromną porcję nowości. Już 2 września do gry trafi aktualizacja Into the Unjust, która przeniesie walkę z Terminidami na ich ojczyste planety. Kilka dni później, 4 września, pojawi się także nowa obligacja wojenna Dust Devils z zestawem świeżego uzbrojenia i pancerzy.
Helldivers 2 – starcia na Hive Worlds i nowe zagrożenia
Najważniejszą nowością aktualizacji będą Hive Worlds – mroczne planety spowite toksyczną mgłą i pełne systemów jaskiń, w których gracze zmierzą się z niebezpiecznymi odmianami wrogów. Wśród nich znajdą się plujące kwasem Bile Spewers, podziemne Chargers zdolne do ataków spod ziemi oraz latający Dragonroach, smoko-karaluch siejący spustoszenie z powietrza.
Nowe środowiska oznaczają także świeże typy misji, takie jak eskorta mobilnej wieży wiertniczej czy niszczenie Płuc Roju odpowiedzialnych za wytwarzanie trujących oparów. Nie zawsze jednak gracze będą mogli liczyć na wsparcie Super Niszczyciela – powodzenie zależeć będzie przede wszystkim od ścisłej współpracy drużyny.
GramTV przedstawia:
Wraz z aktualizacją pojawi się także nowa obligacja wojenna premium Dust Devils. Zawiera ona m.in. karabin szturmowy AR-2 Coyote z amunicją zapalającą, granat G-7 Pineapple wywołujący serię eksplozji, wyrzutnię S-11 Speargun z gazowymi pociskami, rakietę EAT-700 Expendable Napalm oraz przenośną wyrzutnię MS-11 Solo Silo. Gracze otrzymają też nowe pancerze, peleryny, malowania dla pojazdów i Hellpodów oraz kosmetyczne dodatki.
Przypomnijmy, że Helldivers 2 jest dostępne na PC i PlayStation 5.
