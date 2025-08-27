Helldivers 2 z największą aktualizacją od premiery. Arrowhead dzieli się szczegółami

Arrowhead Game Studios oraz Sony szykują dla fanów Helldivers 2 ogromną porcję nowości. Już 2 września do gry trafi aktualizacja Into the Unjust, która przeniesie walkę z Terminidami na ich ojczyste planety. Kilka dni później, 4 września, pojawi się także nowa obligacja wojenna Dust Devils z zestawem świeżego uzbrojenia i pancerzy.

Helldivers 2 – starcia na Hive Worlds i nowe zagrożenia

Najważniejszą nowością aktualizacji będą Hive Worlds – mroczne planety spowite toksyczną mgłą i pełne systemów jaskiń, w których gracze zmierzą się z niebezpiecznymi odmianami wrogów. Wśród nich znajdą się plujące kwasem Bile Spewers, podziemne Chargers zdolne do ataków spod ziemi oraz latający Dragonroach, smoko-karaluch siejący spustoszenie z powietrza.