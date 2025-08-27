Zaloguj się lub Zarejestruj

Helldivers 2 z największą aktualizacją od premiery. Arrowhead dzieli się szczegółami

Mikołaj Berlik
2025/08/27 19:00
0
0

Hive Worlds, nowe bronie i misje już na początku września.

Arrowhead Game Studios oraz Sony szykują dla fanów Helldivers 2 ogromną porcję nowości. Już 2 września do gry trafi aktualizacja Into the Unjust, która przeniesie walkę z Terminidami na ich ojczyste planety. Kilka dni później, 4 września, pojawi się także nowa obligacja wojenna Dust Devils z zestawem świeżego uzbrojenia i pancerzy.

Helldivers 2
Helldivers 2

Helldivers 2 – starcia na Hive Worlds i nowe zagrożenia

Najważniejszą nowością aktualizacji będą Hive Worlds – mroczne planety spowite toksyczną mgłą i pełne systemów jaskiń, w których gracze zmierzą się z niebezpiecznymi odmianami wrogów. Wśród nich znajdą się plujące kwasem Bile Spewers, podziemne Chargers zdolne do ataków spod ziemi oraz latający Dragonroach, smoko-karaluch siejący spustoszenie z powietrza.

Nowe środowiska oznaczają także świeże typy misji, takie jak eskorta mobilnej wieży wiertniczej czy niszczenie Płuc Roju odpowiedzialnych za wytwarzanie trujących oparów. Nie zawsze jednak gracze będą mogli liczyć na wsparcie Super Niszczyciela – powodzenie zależeć będzie przede wszystkim od ścisłej współpracy drużyny.

GramTV przedstawia:

Wraz z aktualizacją pojawi się także nowa obligacja wojenna premium Dust Devils. Zawiera ona m.in. karabin szturmowy AR-2 Coyote z amunicją zapalającą, granat G-7 Pineapple wywołujący serię eksplozji, wyrzutnię S-11 Speargun z gazowymi pociskami, rakietę EAT-700 Expendable Napalm oraz przenośną wyrzutnię MS-11 Solo Silo. Gracze otrzymają też nowe pancerze, peleryny, malowania dla pojazdów i Hellpodów oraz kosmetyczne dodatki.

Przypomnijmy, że Helldivers 2 jest dostępne na PC i PlayStation 5.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/553850/view/516344858807370167

Tagi:

News
PC
strzelanka
Arrowhead Game Studios
PlayStation 5
Arrowhead
Helldivers 2
Helldivers II
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112