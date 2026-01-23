Zaloguj się lub Zarejestruj

Helldivers 2 z kolejną łatką. Nowe misje skradankowe i „odchudzona” wersja na PC

Mikołaj Berlik
2026/01/23 09:30
Arrowhead Game Studios z zaskakującymi zmianami.

Do tej pory Helldivers 2 kojarzyło się głównie z chaotyczną rozgrywką. Deweloperzy uznali jednak, że czas dać graczom wybór. Najnowszy patch wprowadza zmiany w mechanice, które pozwalają na cichą eliminację celów. Dzięki temu możliwe są „czystsze starcia” i planowanie skoordynowanych uderzeń, zanim wrogowie w ogóle zauważą naszą obecność. Oczywiście twórcy zaznaczają, że jest to jedynie nowa opcja, a fani wciąż mogą zdecydować na tradycyjne, bezpośrednie ataki.

Helldivers 2 – nowy rodzaj misji

Największą nowością są misje typu Commando. To operacje za linią wroga, w których musimy zapomnieć o wsparciu z powietrza, a wszelkie posiłki muszą zostać rozmieszczone z wyprzedzeniem. To zupełnie inne doświadczenie, wymagające od oddziału większego planowania.

Po premierze aktualizacji zobaczyliśmy również nowy Warbond o nazwie Redacted Regiment – miał się on pojawić kilka dni temu, lecz studio napotkało problem. Zgodnie z motywem „Special Ops”, znajdziemy w nim sprzęt idealny dla cichych zabójców:

  • Karabin R-72 Censor oraz pistolet P-35 Re-Educator.
  • Nowy wybuchowy Stratagem.
  • Zestawy pancerzy (lekkie i średnie) z perkiem „Reduced Signature”, który sprawia, że postać porusza się ciszej i jest trudniejsza do wykrycia przez patrole.

Gracze PC mają jeszcze jeden powód do zadowolenia. Arrowhead oficjalnie rozpoczęło proces przechodzenia na tzw. „slim build”. To zoptymalizowana wersja gry, która zajmuje znacznie mniej miejsca na dysku. Na razie gracze mają wybór, ale docelowo „odchudzona” wersja stanie się tą domyślną dla wszystkich użytkowników Steam.

Helldivers 2 jest dostępne na PC, PlayStation 5 oraz od niedawna na konsolach Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/helldivers-2-gets-stealth-focused-commando-missions-in-latest-update

Mikołaj Berlik
