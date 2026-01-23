Helldivers 2 z kolejną łatką. Nowe misje skradankowe i „odchudzona” wersja na PC

Do tej pory Helldivers 2 kojarzyło się głównie z chaotyczną rozgrywką. Deweloperzy uznali jednak, że czas dać graczom wybór. Najnowszy patch wprowadza zmiany w mechanice, które pozwalają na cichą eliminację celów. Dzięki temu możliwe są „czystsze starcia” i planowanie skoordynowanych uderzeń, zanim wrogowie w ogóle zauważą naszą obecność. Oczywiście twórcy zaznaczają, że jest to jedynie nowa opcja, a fani wciąż mogą zdecydować na tradycyjne, bezpośrednie ataki.

Helldivers 2 – nowy rodzaj misji

Największą nowością są misje typu Commando. To operacje za linią wroga, w których musimy zapomnieć o wsparciu z powietrza, a wszelkie posiłki muszą zostać rozmieszczone z wyprzedzeniem. To zupełnie inne doświadczenie, wymagające od oddziału większego planowania.