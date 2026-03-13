Nowa aktualizacja do World of Warships zbiega się z premierą singla Sabatonu - Yamato

Dzięki najnowszej współpracy Wargaming i Sabatonu, do gry trafi utwór Yamato, nawiązujący do legendarnego pancernika Japonii, biorącego udział w II wojnie światowej. Zespół nagrał hołd dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych pancerników w historii, opowiadając jego burzliwą historię. Teledysk do utworu możecie zobaczyć poniżej i naturalnie posłuchać przy tym dobrej muzyki. Co ciekawe, to nie jest pierwsza współpraca Sabatonu z World of Warships. Już w 2019 roku zadebiutował utwór Bismarck, który również stał się częścią gry.

Ponadto do gry trafi także kolekcja “Legendy Sabatonu” i jest to zestaw zawierający między innymi dowódcę, w którego wciela się wokalista zespołu Joakim Broden. Piosenkarz wraz z basistą Para Sundstromem, nagrali odpowiednie kwestie dialogowe. Co więcej, gdy Joakim Broden jako dowódca stanie za sterami okrętu, wówczas klasyczna ścieżka dźwiękowa zostanie podmieniona na utwory Yamato oraz Bismarck, aby nadać tej chwili odpowiedniego metalowego klimatu. Zestaw zawiera także tematyczne kamuflaże oraz inormacje i wiadomości od zespołu, o ile graczom uda się skompletować wszystkie elementy. Zawartość będzie dostępna od 13 marca do 16 kwietnia i trafi zarówno do kontenerów standardowych jak i premium.

Deputy Publishing Director ze studia Wargaming, Christian Bergmann, wypowiedział się na temat całej akcji:





Jesteśmy podekscytowani mogąc współpracować z Sabatonem przy nowym, mocarnym singlu Yamato. Pasja zespołu do opowiadania historii i umiejętność nadawania życia wydarzeniom z przeszłości jest czymś ważnym nie tylko dla nas, ale też dla naszej społeczności. Jesteśmy zachwyceni mogąc dać graczom nową zawartość powstałą w ramach tego projektu, który celebruje Sabaton, ich podróż i historie, które inspirują nas wszystkich.

Basista zespołu Sabaton, Para Sundstrom, również skomentował wydarzenie: