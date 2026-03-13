Nowa aktualizacja do World of Warships zbiega się z premierą singla Sabatonu - Yamato

Jak dowiedzieliśmy się od studia Wargaming, popularna gra traktująca o bitwach morskich otrzyma nową aktualizację. World of Warships oprócz nowej zawartości zaoferuje również najnowszy utwór szwedzkiego zespołu heavy metalowego Sabaton, zatytułowany Yamato.
World of Warships i Sabaton łączą siły
Dzięki najnowszej współpracy Wargaming i Sabatonu, do gry trafi utwór Yamato, nawiązujący do legendarnego pancernika Japonii, biorącego udział w II wojnie światowej. Zespół nagrał hołd dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych pancerników w historii, opowiadając jego burzliwą historię. Teledysk do utworu możecie zobaczyć poniżej i naturalnie posłuchać przy tym dobrej muzyki. Co ciekawe, to nie jest pierwsza współpraca Sabatonu z World of Warships. Już w 2019 roku zadebiutował utwór Bismarck, który również stał się częścią gry.
Ponadto do gry trafi także kolekcja “Legendy Sabatonu” i jest to zestaw zawierający między innymi dowódcę, w którego wciela się wokalista zespołu Joakim Broden. Piosenkarz wraz z basistą Para Sundstromem, nagrali odpowiednie kwestie dialogowe. Co więcej, gdy Joakim Broden jako dowódca stanie za sterami okrętu, wówczas klasyczna ścieżka dźwiękowa zostanie podmieniona na utwory Yamato oraz Bismarck, aby nadać tej chwili odpowiedniego metalowego klimatu. Zestaw zawiera także tematyczne kamuflaże oraz inormacje i wiadomości od zespołu, o ile graczom uda się skompletować wszystkie elementy. Zawartość będzie dostępna od 13 marca do 16 kwietnia i trafi zarówno do kontenerów standardowych jak i premium.
Deputy Publishing Director ze studia Wargaming, Christian Bergmann, wypowiedział się na temat całej akcji:
Jesteśmy podekscytowani mogąc współpracować z Sabatonem przy nowym, mocarnym singlu Yamato. Pasja zespołu do opowiadania historii i umiejętność nadawania życia wydarzeniom z przeszłości jest czymś ważnym nie tylko dla nas, ale też dla naszej społeczności. Jesteśmy zachwyceni mogąc dać graczom nową zawartość powstałą w ramach tego projektu, który celebruje Sabaton, ich podróż i historie, które inspirują nas wszystkich.
Basista zespołu Sabaton, Para Sundstrom, również skomentował wydarzenie:
Bismarck był niezwykle ekscytującym utworem, który nigdy jednak nie trafił na żaden z albumów, dlatego mieliśmy poczucie, że czegoś zabrakło. Od początku chcieliśmy napisać kolejny rozdział tej historii. Przez lata, niezliczone rzesze fanów prosiły nas o to, abyśmy napisali coś o Yamato, wiedzieliśmy więc, że będzie to naturalna kontynuacja tego, co zaczęliśmy przy Bismarcku. Byliśmy też pewni tego, że szukamy czegoś zupełnie innego, więc kiedy Tommy zaczął komponować muzykę, czuliśmy, że trafiliśmy na odpowiednie, mocne brzmienie dla tej historii. Raz jeszcze współpracujemy z World of Warships, a dzięki temu, że nasze światy stoją tak blisko siebie, to niemal naturalna kontynuacja naszego partnerstwa. Ponownie, wspólnie stworzyliśmy legendarny klip i kawałek!
To jednak nie koniec atrakcji. Warto dzisiaj (13 marca) wpaść na transmisję na żywo o godzinie 17:00 UTC z udziałem Para Sundstroma. Transmisje odbędą się na wszystkich oficjalnych kanałach World of Warships, w tym na Twitchu, YouTube i w serwisie X. Uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę na zdobycie darmowej zawartości do gry, a także wygrania biletów na koncert Sabatonu.
W dniach 13 do 17 marca zawartość związana z Sabatonem trafi do mobilnej gry World of Warships: Blitz, z kolei od 30 marca do 4 maja, trafi do graczy konsolowych i mobilnych w World of Warships: Legends. Gra World of Tanks: Modern Armor także otrzyma dodatkowe atrakcje związane z Sabatonem, dzięki czołgom Primo Victoria oraz Spirit of War, które pojawią się między 17, a 30 marca.
W aktualizacji 15.2 do World of Warships dostępna będzie także nowa Przepustka Wydarzenia i powrócą Operacje. Bitwa u przylądka Matapan upamiętni 85 rocznicę starcia decydującego o dominacji na Morzu Śródziemnym między Wielką Brytanią, a Włochami. Ponadto, trzy Operacje wrócą na stałe po swoim debiucie w ubiegłym roku. Będą to “Konwój Arktyczny”, “Tokyo Express” oraz “Ofensywa na Pacyfiku”. Podsumowaniem aktualizacji będą modyfikacje mechanik dla lotniskowców, zmiany w balansie na mapie Okinawa, nowy sezon bitew klanowych i ciąg dalszy celebracji z okazji Chińskiego Nowego Roku.
