Helldivers 2 bez nowej zawartości na start roku. Arrowhead potrzebuje więcej czasu

Początek 2026 roku miał przynieść graczom Helldivers 2 pierwszą dużą porcję nowej zawartości. Redacted Regiment Warbond był zapowiadany jako otwarcie kolejnego etapu rozwoju gry. Studio Arrowhead Game Studios poinformowało o opóźnieniu dodatku, tłumacząc decyzję wykryciem istotnego problemu na końcowym etapie testów. W efekcie zapowiedziana wcześniej data 20 stycznia przestała obowiązywać, a nowego terminu na razie nie ujawniono.

Opóźnienie w Helldivers 2. Redacted Regiment Warbond nie trafi do gry zgodnie z planem

Twórcy otwarcie przyznali, że potrzebują dodatkowego czasu na dopracowanie zawartości, co ma zapobiec kolejnym błędom technicznym. Redacted Regiment Warbond był pierwszym pakietem zapowiedzianym na 2026 rok. Wśród nowości znalazły się m.in. precyzyjny karabin R-72 Censor, karabin szturmowy AR-59 Suppressor czy pistolet P-35 Re-Educator. Dodatek przewidywał również nowe elementy kosmetyczne, plecak z ładunkiem C-4 oraz dwa zestawy pancerzy, oferujące alternatywne podejście do realizacji misji.