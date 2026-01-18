Zaloguj się lub Zarejestruj

Helldivers 2 bez nowej zawartości na start roku. Arrowhead potrzebuje więcej czasu

Patrycja Pietrowska
2026/01/18 12:00
0
0

Arrowhead opóźnia ważną aktualizację Helldivers 2.

Początek 2026 roku miał przynieść graczom Helldivers 2 pierwszą dużą porcję nowej zawartości. Redacted Regiment Warbond był zapowiadany jako otwarcie kolejnego etapu rozwoju gry. Studio Arrowhead Game Studios poinformowało o opóźnieniu dodatku, tłumacząc decyzję wykryciem istotnego problemu na końcowym etapie testów. W efekcie zapowiedziana wcześniej data 20 stycznia przestała obowiązywać, a nowego terminu na razie nie ujawniono.

Helldivers 2
Helldivers 2

Opóźnienie w Helldivers 2. Redacted Regiment Warbond nie trafi do gry zgodnie z planem

Twórcy otwarcie przyznali, że potrzebują dodatkowego czasu na dopracowanie zawartości, co ma zapobiec kolejnym błędom technicznym. Redacted Regiment Warbond był pierwszym pakietem zapowiedzianym na 2026 rok. Wśród nowości znalazły się m.in. precyzyjny karabin R-72 Censor, karabin szturmowy AR-59 Suppressor czy pistolet P-35 Re-Educator. Dodatek przewidywał również nowe elementy kosmetyczne, plecak z ładunkiem C-4 oraz dwa zestawy pancerzy, oferujące alternatywne podejście do realizacji misji.

Podczas końcowych testów Warbonda wykryliśmy istotny problem, który nie spełniał naszych standardów jakościowych wymaganych przy premierze. Potrzebujemy dodatkowego czasu, aby go usunąć, dlatego premiera Redacted Regiment Warbond zostaje opóźniona.

Przepraszamy za zmianę planów, jednak zależy nam na tym, aby aktualizacja była w pełni gotowa, zanim trafi do gry. Dziękujemy za cierpliwość. – czytamy w mediach społecznościowych.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Helldivers 2 zadebiutowało na rynku 8 lutego 2024 roku. Produkcja jest dostępna na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, a także komputerach osobistych. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Redacted Regiment Warbond – Helldivers 2
Redacted Regiment Warbond – Helldivers 2

Źródło:https://gamerant.com/helldivers-2-redacted-regiment-update-delay/

Tagi:

News
aktualizacja
opóźnienie
Arrowhead Game Studios
Arrowhead
gra sieciowa
PvE
Helldivers 2
Helldivers II
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112