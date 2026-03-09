Co dalej z marką Quake? ZeniMax podejmuje kroki

Ostatnia odsłona serii to Quake Champions, które jako beta na rynku ukazało się jeszcze w 2017 roku. Potem w kolejnych latach doczekaliśmy się jedynie wydań Enhanced, które otrzymały pierwsza i druga odsłona. Obie przy okazji wzbogacono o nową zawartość, aczkolwiek był to bardziej ukłon w stronę zatwardziałych fanów cyklu. Niemniej warto mieć na uwadze, że wspomniane Champions to produkcja stricte stworzona z myślą o sieciowej rywalizacji – coś na wzór Quake 3 Arena. Brak natomiast gry, która dałaby fanom tego tytułów możliwość zabawy w ramach jednoosobowej kampanii, której nie było od czasu Quake 4 z 2005 roku.

I w najbliższym czasie trudno zakładać, by miało się to zmienić. Wszak id Software jest obecnie skupione na Doom: The Dark Ages. Tytuł ten wydany został w maju ubiegłego roku i w najbliższym czasie powinien doczekać się dodatku. Dodatku ogromnego, który zdaniem reżysera produkcji pod względem wymagań i zasad będzie niczym nowa gra. To pokazuje, gdzie obecnie przerzucone są wszystkie siły. Tymczasem rok 2026 wydaje się idealną okazją, by marka Quake wróciła do życia. Mija bowiem równo 30 lat od momentu, gdy pierwszy Quake pojawił się i na zawsze zrewolucjonizował sposób, w jaki patrzyliśmy na FPS-y.