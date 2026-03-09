Co dalej z marką Quake? ZeniMax podejmuje kroki

Markę znajdującą się od lat w uśpieniu. Czy cierpliwość fanów zostanie wreszcie nagrodzona?
Znak towarowy Quake odświeżony
Okazuje się, że ZeniMax Media opublikowało nowe zgłoszenie dotyczące znaku towarowego Quake. Amerykańska spółka na kolejną dekadę zabezpieczyła słowny znak towarowy. Warto jednak mieć na uwadze, iż jest to standardowa procedura wynikająca z zapisów prawnych. Tego typu trademarki trzeba odnawiać właśnie do 10 lat, bo w przeciwnym wypadku utraci się do nich prawa. W praktyce zatem ZeniMax dopełniło formalności, by Quake pozostał w portfolio firmy. Kłopot w tym, że franczyza w rzeczonym portfolio przebywa od lat i niewiele tak naprawdę z tego wynika.