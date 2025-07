Helldivers 2 początkiem zmian? Sony najwyraźniej rezygnuje z gier na wyłączność

Kilka tygodniu temu doczekaliśmy się zapowiedzi Helldivers 2 w wersji na konsole Xbox . Niewykluczone jednak, że to dopiero początek ekspansji Sony konkurencyjne platformy. W sieci pojawiła się bowiem oferta pracy, która sugeruje, że na sprzętach Microsoftu i Nintendo mogą w przyszłości pojawić się kolejne gry PlayStation.

Oferta ujawnia również, że poszukiwana osoba będzie odpowiedzialna za utrzymywanie pozytywnych relacji z właścicielami konkurencyjnych platform. Sony zależy bowiem na zapewnieniu „silnej współpracy, skuteczności promocyjnej i optymalizacji wydajności”. Wiele wskazuje więc na to, że w przyszłości gry japońskiej firmy będą trafiać nie tylko na PlayStation i PC, ale także na sprzęty Microsoftu czy Nintendo.

Na koniec warto przypomnieć, że wspomniane na początku wiadomości Helldivers 2 zadebiutuje na Xbox Series X/S już 26 sierpnia 2025 roku. Obecnie produkcja Arrowhead Game Studios dostępna jest wyłącznie na PC i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!