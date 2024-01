Helldivers 2 na nowym wideo. Dowiedz się więcej na temat galaktycznej wojny

Premiera Helldivers 2 zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że niedawne informacje sugerujące opóźnienie daty debiutu tej kooperacyjnej strzelanki, okazały się nieprawdziwe. Najnowsza produkcja od Arrowhead Game Studios trafi więc do graczy już 8 lutego. Nic więc dziwnego, że wydawca – Sony – podkręca tempo, prezentując kolejne wideo z fragmentami rozgrywki.

Wszystko wskazuje na to, że grając w Helldivers 2 nie będzie czasu na nudę

Za sprawą najnowszego materiału możemy dowiedzieć się nieco więcej o zasadach, jakie będą kierować galaktyczną wojną. Oczywiście, gracz jako tytułowy Helldiver najwięcej czasu będzie spędzać na polach bitew, jednak w przerwach od rzezi hord wrogów, będzie zmuszony zaplanować swoje kolejne akcje w oparciu o aktualną sytuację na linii frontu. Strategiczne aspekty zabawy będą rozgrywać się na statku.



Z materiału możemy się również dowiedzieć więcej na temat systemu progresji czy rozkazów, które przyjdzie nam wykonywać. Osoby zainteresowane Helldivers 2 z pewnością znajdą w tym wideo odpowiedzi na wiele pytań, które mogą zadawać sobie przed premierą.



Helldivers 2 to trzecioosobowa strzelanka, w której gracze współpracując, będą mierzyć się z wrogo nastawionymi stworami z innych planet. Do swojej dyspozycji otrzymają jednak bronie i zdobycze techniki, które wspomogą ich zarówno w działaniach ofensywnych, jak i defensywnych. Kluczem do zwycięstwa będzie współpraca. Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5. Więcej informacji na temat wymagań sprzętowych znajdziecie w tym artykule.