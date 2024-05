Arrowhead Game Studios ma nowego szefa. U twórców Helldivers 2 doszło do zmian

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że kolejne aktualizacje do Helldivers 2 będą pojawiać się rzadziej . Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych z Arrowhead Game Studios. We wspomnianym zespole doszło bowiem do poważnych zmian. Ze stanowiska dyrektora generalnego studia zrezygnował Johan Pilestedt, który chce skupić się na produkcji gier.

Zastanawiałem się nad przyszłością Arrowhead, przyszłymi grami, które będziemy tworzyć i prowadzeniem organizacji, która zatrudnia obecnie ponad 120 deweloperów. Zdałem sobie sprawę, że kierowanie firmą liczącą ponad 100 osób nie jest łatwe. Musiałbym wybierać pomiędzy miłością do tworzenia gier wideo a kwestiami biznesowymi – tłumaczy Pilestedt.

Kiedy rozmawiasz z twórcami takimi jak Johan, to nie odnosisz wrażenia, że jest to osoba, która chce przejść na emeryturę. Helldivers 2 nie jest punktem kulminacyjnym jego kariery. Miejmy nadzieję, że będzie to czwarta najlepsza gra, jaką kiedykolwiek stworzy. Pytanie brzmi więc, jak zagwarantować Johanowi i reszcie zespołu warunki, które pozwolą powtórzyć ten sukces w zaplanowany sposób, a nie przez umiejętności i odrobinę szczęścia oraz przypadku… bo właśnie te rzeczy nas tutaj doprowadziły – dodał Shams Jorjani.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 zadebiutowało na komputerach osobistych oraz PlayStation 5 dokładnie 8 lutego 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!