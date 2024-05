Deadlock wycieka. Do sieci trafiły fragmenty rozgrywki z nowej strzelanki Valve

Już kilka dni temu informowaliśmy, że Deadlock to nowa strzelanka, nad którą pracuje Valve. Wówczas mieliśmy okazję poznać pierwsze szczegóły, a także zobaczyć kilka zrzutów ekranu ze wspomnianej produkcji. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z nadchodzącą grą amerykańskiej firmy. Do sieci wyciekły bowiem fragmenty rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak Deadlock prezentuje się w akcji.

Deadlock na fragmentach rozgrywki. Valve stara się zablokować wyciek

W sieci dostępne jest trwające nieco ponad minutę wideo prezentujące tryb treningowy w Deadlock. We wspomnianym materiale pokazano fragment jednej z map, a także kilka postaci. Jeśli jesteście zainteresowani, to całość znajdziecie pod tym adresem. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ Valve stara się zablokować wyciek i usuwa materiały ze swojej produkcji.