Helldivers 2 zadebiutuje zgodnie z planem. Ujawniono wymagania sprzętowe na PC

Wczoraj informowaliśmy, że premiera Helldivers 2 mogła zostać opóźniona. Wygląda jednak na to, że gracze czekający na kooperacyjną strzelankę od Arrowhead Game Studios nie mają powodów do obaw. Do sieci trafił bowiem nowy zwiastun, który informuje, że gra zadebiutuje w planowanym terminie. Dodatkowo twórcy ujawnili wymagania sprzętowej wspomnianej produkcji na PC.

Twórcy Helldivers 2 ujawnili wymagania sprzętowe gry na PC. Jest też nowy zwiastun

Na oficjalnym blogu PlayStation przedstawiono zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe Helldivers 2 na PC. Dodatkowo Arrowhead Game Studios ujawniło konfiguracje, które pozwolą uruchomić wspomnianą produkcję w 60 klatkach na sekundę oraz rozdzielczościach 1440p i 4K. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.