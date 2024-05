Rise of the Ronin z nową zawartością. Team Ninja szykuje aktualizację dla fanów

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Rise of the Ronin może pochwalić się lepszymi wynikami sprzedaży od serii NiOh. Nic więc dziwnego, że Team Ninja postanowiło przygotować aktualizację, która może zachęcić część użytkowników do ponownego uruchomienia wspomnianej produkcji. Nadchodzący patch wzbogaci bowiem grę japońskiego studia o nową zawartość.

Team Ninja zapowiedziało nową zawartość do Rise of the Ronin

Zgodnie z przekazanymi informacjami Rise of the Ronin jeszcze w tym tygodniu ma otrzymać aktualizację, która wprowadzi do gry m.in. 5 nowych misji sojuszniczych. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez deweloperów ze studia Team Ninja. Nadchodzący patch pozwoli bowiem graczom również ponownie pogorszyć porządek publiczny w trybie Północ.