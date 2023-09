Helldivers 2 na nowym trailerze. Dzieje się na nim naprawdę sporo!

Zostaniesz przydzielony do oddziału liczącego maks. czterech Helldiversów i wyruszysz na misję strategiczną. Musicie uważać na siebie nawzajem – przyjacielski ogień to niestety nieodzowny element wojny, ale zwycięstwo bez pracy zespołowej jest niemożliwe. Zaatakuj wroga z góry, przekradnij się przez jego terytorium lub zaciśnij zęby i stań do bezpośredniej walki.Ty wybierasz, jak zawalczysz o wolność. Otrzymasz dostęp do bogatego arsenału broni, zbroi ratujących życie oraz odmieniających walkę manewrów, które są perełką w wyposażeniu każdego Helldiversa – czytamy w opisie gry na Steam.