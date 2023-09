Helldivers 2 na nowym, pełnym akcji materiale

Według wcześniej podawanych informacji Helldivers 2 miało zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Twórcy z Arrowhead Game Studios i Sony podali jednak nową a zarazem dokładną datę premiery gry. Jeśli liczycie na tego kooperacyjnego shootera, musicie uzbroić się w cierpliwość i poczekać do 8 lutego. Zachęcamy jednak do zapoznania się z najnowszym materiałem.

Macie już ekipę, z którą zagracie w Helldivers 2

Najnowsze wideo skupia się na prezentacji akcji, której na pokazanych fragmentach na pewno nie brakuje. Możemy podziwiać starcia z przerażającymi kreaturami, w tym z pokaźnych rozmiarów bossem, który sprawia grającym niemałe problemy. Przypomnijmy, że mamy tutaj do czynienia z trzecioosobową strzelanką, w której gracze współpracując, będą mierzyć się z wrogo nastawionymi stworami z innych planet. Do swojej dyspozycji otrzymają jednak potężne bronie i zdobycze techniki, które wspomogą ich zarówno w działaniach ofensywnych jak i defensywnych. Kluczem do zwycięstwa będzie współpraca.