Helldivers 2 – fani rozpoznają DNA kolejnej gry Arrowhead. Studio zdradza pierwsze szczegóły

Twórcy Helldivers 2 potwierdzają, że ich następny projekt nie odejdzie daleko od hitowego shootera.

Arrowhead Game Studios coraz śmielej mówi o swojej kolejnej produkcji. Choć Helldivers 2 pozostaje dla zespołu „grą na lata”, deweloperzy równolegle pracują już nad nowym tytułem. Podczas Golden Joystick Awards ujawniono pierwsze konkretne wskazówki dotyczące kierunku, w którym zmierza studio.

Helldivers 2 – wypowiedź o następnej grze od Arrowhead

Jak wyjaśnił CCO Johan Pilestedt w rozmowie z GamesRadar, prace nad projektem są na bardzo wczesnym etapie, ale zespół ma klarowną wizję. Twórcy chcą „kontynuować dziedzictwo” Helldivers 2, a fani mają bez trudu rozpoznać jego charakterystyczne elementy. Pilestedt podkreślił, że nowa produkcja nie będzie zbyt odległa od dotychczasowego stylu studia, dzięki czemu entuzjaści kooperacyjnego shootera „skoczą do kolejnej gry i rozpoznają DNA przynajmniej w pewnym stopniu”.