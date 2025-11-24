Zaloguj się lub Zarejestruj

Helldivers 2 – fani rozpoznają DNA kolejnej gry Arrowhead. Studio zdradza pierwsze szczegóły

Mikołaj Berlik
2025/11/24 09:00
Twórcy Helldivers 2 potwierdzają, że ich następny projekt nie odejdzie daleko od hitowego shootera.

Arrowhead Game Studios coraz śmielej mówi o swojej kolejnej produkcji. Choć Helldivers 2 pozostaje dla zespołu „grą na lata”, deweloperzy równolegle pracują już nad nowym tytułem. Podczas Golden Joystick Awards ujawniono pierwsze konkretne wskazówki dotyczące kierunku, w którym zmierza studio.

Helldivers 2
Helldivers 2

Helldivers 2 – wypowiedź o następnej grze od Arrowhead

Jak wyjaśnił CCO Johan Pilestedt w rozmowie z GamesRadar, prace nad projektem są na bardzo wczesnym etapie, ale zespół ma klarowną wizję. Twórcy chcą „kontynuować dziedzictwo” Helldivers 2, a fani mają bez trudu rozpoznać jego charakterystyczne elementy. Pilestedt podkreślił, że nowa produkcja nie będzie zbyt odległa od dotychczasowego stylu studia, dzięki czemu entuzjaści kooperacyjnego shootera „skoczą do kolejnej gry i rozpoznają DNA przynajmniej w pewnym stopniu”.

GramTV przedstawia:

Wciąż pozostaje tajemnicą, jak wiele Arrowhead zamierza przenieść z Helldivers 2 do nowego IP. Wiadomo natomiast, że gra powstaje na Unreal Engine i będzie tytułem multiplatformowym, co wcześniej potwierdził CEO Shams Jorjani. Z ogłoszenia na stanowisko Senior Systems Designer wynika również, że chodzi o zupełnie nową markę. Studio skupia się teraz na fundamentach projektu i budowaniu zespołu, który ma określić wspólną kreatywną wizję.

Równolegle w Helldivers 2 szykuje się duża aktualizacja. Arrowhead poprosiło społeczność, by 2 grudnia zaznaczyć w kalendarzu jako szczególną datę. Po okresie wyhamowania nowej zawartości zespół koncentruje się na poprawie wydajności, więc nadchodzący ruch może oznaczać największą aktualizację od miesięcy.

Źródło:https://gamingbolt.com/helldivers-2-fans-can-jump-into-arrowheads-next-game-and-recognize-the-dna-at-least

News
Xbox Series X
Xbox Series S
PlayStation 5
PC
wywiad
Arrowhead
Arrowhead Game Studios
Helldivers
Helldivers II
Helldivers 2
Mikołaj Berlik
