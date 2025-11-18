Twórcy Helldivers 2 kończą łatanie. Duża nowość blisko – szykuje się ogromna aktualizacja 2 grudnia

Arrowhead Game Studios wydało patch 4.1.2, jednocześnie sugerując, że ich cel, jakim było stabilizowanie gry, został osiągnięty. Co szykują na początek grudnia?

Najnowsza aktualizacja, choć skoncentrowana głównie na naprawie błędów, w tym problemów z działaniem niektórych elementów wyposażenia i różnymi awariami gry, zawiera wyraźną sugestię, że studio Arrowhead planuje coś znacznie większego na początek grudnia.

Arrowhead Game Studios wyda ło nową aktualizację do Helldivers 2 (wersja 4.1.2), określaną jako „mini” poprawa jako ści życia – quality of life. Choć sam patch skupia się na usunięciu błędów i stabilizacji, na samym dole notek deweloperzy umieścili intrygującą zapowiedź. Gracze mają zaznaczyć jedną datę w kalendarzu na czerwono – 2 grudnia.

To mocna wskazówka, że może chodzić o nową zawartość, na którą społeczność czeka od dawna.

Uprzejmie prosimy również o zakreślenie ‘ognistym’ czerwonym kółkiem daty 2 grudnia” – napisali deweloperzy. – „Ponieważ będziemy mieli dla Was “buzzing” aktualizacje!”

W ostatnich miesiącach Arrowhead Game Studios skupiało się głównie na optymalizacji i naprawianiu problemów z wydajnością, co było odpowiedzią na feedback graczy.

Dyrektor gry, Mikael Eriksson, wcześniej mówił o świadomej decyzji studia, aby ograniczyć wprowadzanie nowej zawartości i skupić się na usunięciu istniejących błędów i ustabilizowaniu kodu.

„Powiedziałbym, że otrzymane opinie były bardzo uzasadnione” – stwierdził Eriksson. – „Traktujemy to bardzo poważnie i koncentrujemy się teraz znacznie bardziej na rozwiązywaniu tych problemów, aby upewnić się, że tego typu sytuacje się nie powtórzą. Podjęliśmy decyzję o przesunięciu niektórych naszych aktualizacji treści i funkcji nieco w przyszłość, podczas gdy zajmujemy się tymi sprawami, aby zapewnić osiągnięcie znacznie bardziej stabilnego stanu.”

Wygląda na to, że po miesiącach intensywnego łatania, studio jest gotowe powrócić do dostarczania graczom nowych elementów. Zapowiedź na 2 grudnia może oznaczać wprowadzenie świeżej zawartości lub dużego zestawu nowych funkcji, na które fani Helldivers 2 cierpliwie czekali.

Helldivers 2 jest dostępny na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.