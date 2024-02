Helldivers 2 boryka się ze sporymi problemami. Twórcy przepraszają i wyjaśniają przyczyny

Jak ostatnio poinformowało Arrowhead Game Studios, Helldivers 2 “przebija szacunki”, jeśli chodzi o sprzedaż gry. Tytuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak okazuje się, że tak duża popularność przysporzyła produkcji pewnych problemów. Do sytuacji odniósł się prezes studia w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

Prezes Arrowhead Game Studios przeprasza za pojawiające się problemy

Na platformie X pojawiło się oświadczenie wystosowane przez prezesa Arrowhead Game Studios do graczy Helldivers 2. Jak się okazuje, entuzjaści produkcji borykali się przede wszystkim z problemami z logowaniem. Zgodnie z podanymi przez twórców informacjami, winne są serwery o niewystarczającej pojemności.

Jak podaje w komunikacie prezes Arrowhead, Johan Pilestedt, zwiększona została liczba połączeń z serwerem dopuszczanych na minutę – z 10 tysięcy do 20 tysięcy. Podniesiono także maksymalną liczbę równoczesnych graczy z 250 tysięcy do 360 tysięcy. Prezes studia podkreśla jednak, że to wciąż zbyt mało, w związku z czym problem z logowaniem nie został w pełni rozwiązany.

Mówiąc technicznie, nasze usługi, a także usługi naszych partnerów mają ogranicznik, który odmawia połączeń powyżej określonej liczby na minutę, aby zapobiec awarii całego systemu. Udało nam się zwiększyć limit natężenia połączeń z 10 000/min do 20 000/min, a łączna pojemność serwerów została zwiększona z 250 000 do 360 000 graczy. To jednak wciąż nie wystarczyło, ponieważ liczba graczy skoczyła do 360 tys. po 5 i pół minuty.

Dodatkowo gracze narzekają na brak otrzymywania nagród po ukończeniu misji. To kolejny spory problem, do którego również odniósł się Pilestedt. Jak ocenił, sytuacja została załagodzona, choć, podobnie jak w przypadku serwerów, nie udało się jeszcze całkowicie naprawić błędu związanego z tym aspektem rozgrywki.

Póki co, jeszcze raz szczerze przepraszamy za zaistniałe problemy i zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, by to naprawić.

Na zakończenie przypominamy, że Helldivers 2 dostępne jest wyłącznie na PC oraz PlayStation 5. Pilestedt przeprosił również graczy Helldivers i zapewnił, że zespół deweloperów dokłada wszelkich starań, aby poprawić działanie gry. Zainteresowanym pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne doniesienia ze strony twórców.