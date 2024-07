Najnowsza aktualizacja The Sims 4 sporo namieszała. Twórcy pracują nad poprawkami błędów

Najnowsza aktualizacja The Sims 4 zaoferowała graczom sporo nowych atrakcji, ale przysporzyła również problemów. Jak przekazał portal GamesRadar+ , miłośnicy symulatora skarżą się w sieci na różne błędy, nazywając update „totalnym bałaganem”. Na Reddicie nie brakuje opinii wspominających o częstych awariach, a jednym z bardziej uciążliwych bugów ma być psucie relacji między Simami, którzy losowo „są wobec siebie niemili”.

Do The Sims 4 trafiła wczoraj bezpłatna aktualizacja wprowadzająca kilka nowości . Od teraz Simowie mogą stawiać romantyczne granice, ale także cieszyć się wypoczynkiem przy nowych, zakrzywionych basenach. Okazuje się jednak, że update sporo namieszał, powodując różne problemy z rozgrywką.

W komentarzach pod wpisem gracze nadal zgłaszają pojawiające się awarie. Twórcy zapewniają, że pracują nad rozwiązaniem problemów i zachęcają do zgłaszania bugów poprzez specjalny formularz na stronie pomocy technicznej. Zainteresowanym nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na kolejne komunikaty ze strony twórców.

EA udostępniło w mediach społecznościowych wpis, zaznaczając, że zespół jest świadomy pojawiających się błędów. Wczoraj wieczorem udostępniono już pierwsze poprawki, które dostępne są – póki co – dla posiadaczy komputerów osobistych i Maców. Wersja konsolowa The Sims 4 ma otrzymać patch wkrótce.

Przypomnijmy, że DLC do The Sims 4, „Zakochaj się”, zadebiutowało na rynku wczoraj – 25 lipca 2024 roku. Omawiana aktualizacja trafiła natomiast do gry przed premierą dodatku.

