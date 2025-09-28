Zaloguj się lub Zarejestruj

Helldivers 2 będzie "na zawsze". Arrowhead przedstawia zaskakujący plan

Mikołaj Berlik
2025/09/28 11:00
Studio porównuje swoje podejście do kultowego RuneScape i nie spieszy się z kontynuacją.

Arrowhead Game Studios nie planuje rozpoczęcia prac nad Helldivers 3. Zamiast tego CEO studia, Shams Jorjani, zdradził na oficjalnym Discordzie, że marzy o tym, by Helldivers 2 stało się „grą na zawsze” – tytułem rozwijanym przez lata, podobnie jak klasyczne RuneScape.

Helldivers 2
Helldivers 2

Helldivers 2 – długoterminowe wsparcie zamiast sequela

„My i reżyserzy zgadzamy się, że chcielibyśmy, aby to była gra na zawsze” – napisał Jorjani. Dodał, że jeśli studio poradzi sobie z optymalizacją i usprawni procesy deweloperskie, będzie w stanie rozwijać tytuł przez długi czas. PlayStation, które wspiera projekt, jest pozytywnie nastawione do tej wizji.

Wypowiedź Jorjaniego nie oznacza jednak, że Helldivers 3 nigdy nie powstanie. Wcześniej tego miesiąca szef Arrowhead dzielił się na Discordzie pomysłami na potencjalną kontynuację, wspominając m.in. o społecznościowym hubie w stylu Destiny.

GramTV przedstawia:

Helldivers 2 regularnie otrzymuje aktualizacje. Na początku września zadebiutował duży update Into the Unjust, wprowadzający podziemne lokacje na Hive Worlds z proceduralnie generowanymi jaskiniami i destrukcyjnym otoczeniem. Późniejsze łatki skupiały się na balansie broni i poprawie wydajności, w tym na problemach z nadmiarem efektów cząsteczkowych.

Helldivers 2 niedawno trafiło też na Xbox Series X/S, co znacząco powiększyło bazę graczy. Niedawno dowiedzieliśmy się również o elementach planowanych przez twórców, które jednak nie pojawiły się w grze.

Źródło:https://gamingbolt.com/helldivers-2-studio-ceo-would-like-it-to-be-a-forever-game-like-runescape

