Helldivers 2 będzie "na zawsze". Arrowhead przedstawia zaskakujący plan

Studio porównuje swoje podejście do kultowego RuneScape i nie spieszy się z kontynuacją.

Arrowhead Game Studios nie planuje rozpoczęcia prac nad Helldivers 3. Zamiast tego CEO studia, Shams Jorjani, zdradził na oficjalnym Discordzie, że marzy o tym, by Helldivers 2 stało się „grą na zawsze” – tytułem rozwijanym przez lata, podobnie jak klasyczne RuneScape.

Helldivers 2 – długoterminowe wsparcie zamiast sequela

„My i reżyserzy zgadzamy się, że chcielibyśmy, aby to była gra na zawsze” – napisał Jorjani. Dodał, że jeśli studio poradzi sobie z optymalizacją i usprawni procesy deweloperskie, będzie w stanie rozwijać tytuł przez długi czas. PlayStation, które wspiera projekt, jest pozytywnie nastawione do tej wizji.