W Helldivers 2 miała pojawić się personalizacja statku? Nowy przeciek daje nadzieję

Informacje pochodzą z wpisu IronS1ghts na X (Twitter), opisanego przez serwis Gamerant. Według leaku w Helldivers 2 miały pojawić się opcje zmiany koloru głównego i dodatkowego statku – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – a także personalizacja barw banera i ustawień tekstur. Gracze mogliby więc stworzyć unikalny wygląd swojego statku bojowego.

Helldivers 2 – jakie opcje personalizacji ujawniono?

Oprócz kolorów przeciek wspomina o możliwości modyfikacji uzbrojenia, pancerza i innych elementów statku. Co ważne, baner, o którym mowa w materiale, nie jest tym samym, który wykorzystuje się w personalizacji klanu – chodzi o osobną insygnię, możliwą do umieszczenia w wybranych miejscach na statku.

