W Helldivers 2 miała pojawić się personalizacja statku? Nowy przeciek daje nadzieję

Mikołaj Berlik
2025/09/24 09:30
Arrowhead Studios wciąż „trzyma w szufladzie” wiele treści, a wśród nich – system personalizacji statku.

Informacje pochodzą z wpisu IronS1ghts na X (Twitter), opisanego przez serwis Gamerant. Według leaku w Helldivers 2 miały pojawić się opcje zmiany koloru głównego i dodatkowego statku – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – a także personalizacja barw banera i ustawień tekstur. Gracze mogliby więc stworzyć unikalny wygląd swojego statku bojowego.

Helldivers 2
Helldivers 2

Helldivers 2 – jakie opcje personalizacji ujawniono?

Oprócz kolorów przeciek wspomina o możliwości modyfikacji uzbrojenia, pancerza i innych elementów statku. Co ważne, baner, o którym mowa w materiale, nie jest tym samym, który wykorzystuje się w personalizacji klanu – chodzi o osobną insygnię, możliwą do umieszczenia w wybranych miejscach na statku.

Leaker dodaje, że Arrowhead „przetrzymuje wiele treści” i część z nich może wciąż trafić do gry w przyszłych aktualizacjach. Wciąż jednak nie ma pewności, czy system personalizacji statku został jedynie odłożony na później, czy całkowicie porzucony.

Helldivers 2 wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem – niedawno ogłoszono, że w pierwszych sześciu dniach od premiery sprzedaż na Xbox przewyższyła tę na PlayStation. Gracze czekają także na zapowiadane funkcje, takie jak tryb split-screen czy zmniejszenie rozmiaru gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/helldivers-2-leak-reveals-possibly-scrapped-ship-customization-features/

Mikołaj Berlik
