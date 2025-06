Heading Out zmierza na konsole PS5 i Xbox Series X/S. Gra otrzymała także Steamową aktualizację

Po debiucie na PC w maju zeszłego roku, narracyjna gra wyścigowa Heading Out trafi wkrótce również na konsole obecnej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Heading Out czerpie pełnymi garściami z kultowych filmów lat 70., takich jak Vanishing Point czy Thelma i Louise. To stylizowana gra wyścigowa, w której fabuła odgrywa kluczową rolę. Gracz wciela się w uciekiniera przemierzającego Stany Zjednoczone, ściganego przez policję, biorącego udział w ulicznych wyścigach, ale też podejmującego decyzje wpływające na rozwój fabuły. Gra łączy w sobie elementy roguelike, zarządzania zasobami (paliwo, pieniądze) oraz nieliniowej narracji, gdzie każda decyzja, od wyboru trasy po interakcje z napotkanymi postaciami, ma realne konsekwencje.

Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, jednak wydawca konsolowej wersji – Crunching Koalas – zapowiada, że więcej szczegółów pojawi się „wkrótce”. Za oryginalne wydanie na PC odpowiadało polskie studio Serious Sim, przy wsparciu wydawniczym Saber Interactive.

Jednym z największych atutów Heading Out jest oprawa graficzna. Stylizowana na komiks, głównie czarno-biała grafika urozmaicona jest kolorowymi akcentami w stylu Sin City, przerywniki fabularne przedstawione są w formie kadrów z powieści graficznej – na swój sposób takie zestawienie robi wrażenie.

Chociaż w grze nie znajdziemy licencjonowanych pojazdów, ich projekty wyraźnie nawiązują do filmowych klasyków. Przykładem jest biały muscle car inspirowany Dodge’em Challengerem R/T, prowadzonym przez Kowalskiego w Vanishing Point. Co więcej, rozgrywkę urozmaica komentarz radiowego DJ-a, który na bieżąco reaguje na poczynania gracza, a to kolejny ukłon w stronę kultowego filmu z 1971 roku.

Wraz z zapowiedzią wersji konsolowej, twórcy przygotowali także niespodziankę dla użytkowników PC, w postaci nowej aktualizacji na Steamie, która poprawi wydajność gry, m.in. na Steam Decku. Oto najważniejsze zmiany:

Poprawiona skalowalność interfejsu na Steam Decku

Zoptymalizowana wydajność i ogólne usprawnienia rozgrywki

Lepsza stabilność przy odtwarzaniu wideo

Naprawiono błędy powodujące czarny ekran (tzw. softlocki)

Nowa opcja: możliwość wyłączenia wibracji kontrolera

Zaktualizowano silnik gry, by umożliwić przyszłe rozszerzenia

Crunching Koalas zapowiedziało też, że pod koniec czerwca ogłosi kolejną nowość, a na lipiec planowana jest prezentacja „czegoś dużego”. Może to być premiera konsolowa, ale też potencjalne DLC lub kontynuacja. W oczekiwaniu na dalsze wieści, sprawdźcie naszą recenzję Heading Out.