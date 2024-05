Recenzja Heading Out - w podróż za przeznaczeniem

Nie często recenzujemy gry niezależne, ale jeśli trafi się coś nietuzinkowego to zrobimy wyjątek. W szczególności jeśli autorami są polscy deweloperzy. Tym razem mówimy o zespole Serious Sim, który zadebiutował w 2019 roku całkiem popularnym wojennym symulatorem Radio Commander. Zamiast iść w ten gatunek zespół postawił na coś innego - znacznie ambitniejszy, z lekkim zacięciem artystycznym Heading Out. Gra z wiodącym motywem drogi, rozliczeniem się z przeszłością i kluczową rolą radia. To studio ewidentnie ma coś z tym medium. Dla gry to może i lepiej.

Głównym bohaterem Heading Out jest Międzystanowy Jackalope. Postać tajemnicza, bliżej graczowi nieznana. Wiemy o nim tylko jedno - podróżuje przez całe Stany Zjednoczone, aby ścigać się z najszybszym kierowcą na świecie. Po co? Tego na początku nie wiemy. Jackalope to też postać, która może być bliska graczowi, gdyż w kilku kwestiach może nim wręcz być. Pierwszy rozdział zaczynamy od deklaracji w paru dosyć delikatnych kwestiach jak chociażby nasz aktualny stosunek do pierwszej miłości. W każdym kolejnym etapie historii pojawiają się nowe pytania, np. związane z naszymi przyjaciółmi czy innymi wrażliwymi tematami. Oczywiście nikt nie każe odpowiadać szczerze, ale warto spróbować. W końcu gra obiecuje, że będzie miało to odzwierciedlenie w rozgrywce, a więc może pojawi okazja doświadczenia czegoś niezwykłego.

Już po tym krótkim opisie widać, że Heading Out to gra nietypowa. Od samego początku twórcy obiecują, że ich produkcja niesie za sobą jakąś fabularną głębię. Do tego jeszcze wrócimy. Zanim spojrzymy nieco szerzej na warstwę fabularną omówimy sobie gameplay. Ten podzielony jest na kilka małych mechanik. Podstawa to przemierzanie Stanów Zjednoczonych. W Heading Out faktycznie chwycimy za kierownicę. Sekcje za kółkiem są jednak mało skomplikowane. Droga jest w większości prosta i ma niewiele zakrętów. Inna sprawa, że model jazdy do wybitnych nie należy. Na początku czuć, że manewrowanie jest nieco za mało precyzyjne, ale da się do tego przyzwyczaić. Przy tak mało skomplikowanych trasach ściganie się czy uciekanie przed policją nie sprawia większych problemów. Sekcje są więc miłym urozmaiceniem, ale na pewno nie wyzwaniem.

Druga forma przemieszczania się po świecie to mapa Stanów Zjednoczonych. Tam musimy decydować się na konkretne drogi, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Zawsze goni nas strach, a więc trzeba wybierać optymalne ścieżki. Podejmując decyzję zawsze możemy sprawdzić co nas czeka na trasie. Są to wyścigi z innymi kierowcami, nowe krótkie audycje radiowe czy fabularne wydarzenia. Wszystko to ma nie tylko urozmaicić rozgrywkę, ale też wprowadzić element “survivalowy”. Cudzysłów nie bierze się z przypadku, bo mechaniki są dosyć proste. Przykładowo spalając paliwo tracimy pieniądze, które możemy odzyskać w wyścigach. Biorąc udział w wydarzeniach fabularnych (typowe sytuacje na drodze czy w odwiedzanym mieście) możemy z kolei coś zarobić, albo podnieść poziom sławy czy reputacji. Możemy też coś stracić. Do tego stale trzeba pilnować poziomu koncentracji związanej ze zmęczeniem.

Survival z funkcją symboliczną

Wszystko to jest po to, aby rozgrywka nie była zbyt płytka. Nie jest to jednak szczególnie wymagające. Przykładowo goniący nas strach, oprócz funkcji fabularnej, ma też na celu przyspieszać nas, aby nikt nie wpadł na pomysł przejechania wszystkich dróg. Cała reszta to bardzo proste zarządzanie zasobami. Tak, aby coś się działo, ale też aby nie odciągać uwagi od historii. To ona gra główne skrzypce, podobnie jak radio czy jazda autem. Możemy nawet trafić na sytuacje, w których po prostu możemy się przejechać i odzyskać część zasobów. Bez żadnych negatywnych konsekwencji. W żadnym momencie nie miałem więc jakichkolwiek problemów. Heading Out to zdecydowanie nie jest survival o podróży z pustymi kieszeniami i zbieraniem wszystkiego co pozwoli przetrwać.