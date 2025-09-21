HBO zmieni płeć Voldemorta? Lady Voldemort może pojawić się w serialu Harry Potter

Obecnie trwają prace na planie serialowej wersji Harry’ego Pottera. Chociaż produkcja wzbudza sporo kontrowersji, to już teraz część fanów liczy, że twórcy dokonają zmian w jednej z postaci, która ostatecznie przeżyje bitwę o Hogwart z Voldemortem i Śmierciożercami. Inni widzowie martwią się, że serial już w pierwszym sezonie pójdzie pod prąd względem książek i wprowadzi postacie, których nie było w Kamieni Filozoficznym. Jednak prawdziwy wstrząs może dopiero nadejść i według ostatnich doniesień w serialowej wersji Harry’ego Pottera Voldemort może być kobietą. Harry Potter – w castingu do roli Voldemorta biorą udział również aktorki Ralph Fiennes na zawsze zapisał się w pamięci widzów jako odtwórca jednej z najsłynniejszych czarnych postaci w historii kina. Jego interpretacja Lorda Voldemorta w serii filmów o Harrym Potterze była przerażająca i niezapomniana. Nic więc dziwnego, że dla każdego kolejnego aktora czy aktorki wcielenie się w rolę Czarnego Pana będzie nie lada wyzwaniem.

W przeciwieństwie do filmów, gdzie Voldemort pod swoją własną postacią pojawił się dopiero w Czarze Ognia, twórcy planują wprowadzić postać od samego początku. Oznacza to, że widzowie mogą spodziewać się retrospekcji z nocy, w której zginęli rodzice Harry’ego, a także finałowego starcia w Kamieniu Filozoficznym, gdy oblicze Voldemorta zostało ukazane na tyle głowy profesora Quirrella. Według informacji ujawnionych przez scoopera Daniela Richtmana, producenci rozważają odważny krok. Okazuje się, że w castingu do tej roli biorą udział zarówno aktorzy, jak i aktorki. Do roli Voldemorta w serialu Harry Potter przesłuchiwani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. To oznacza, że możliwe jest pojawienie się żeńskiej wersji tej postaci – zdradził Richtman.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, widzowie mogliby zobaczyć „Lady Voldemort” albo „Tę, Której Imienia Nie Wolno Wymawiać”. Taka zmiana niewątpliwie pozwoliłaby twórcom odciąć się od legendarnej kreacji Fiennesa, ale też wywołałaby kontrowersje wśród fanów. Nie można jednak wykluczyć, że to wyłącznie sprytny zabieg twórców, aby nie dyskryminować do tej roli nikogo ze względu na płeć, ale ostatecznie i tak wybiorą aktora, zamiast aktorki. Za serial odpowiada showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta w roli Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Nick Frost jako Hagrid, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape czy Katherine Parkinson jako Molly Weasley. Draco Malfoya zagra Lox Pratt, a jego ojca Lucjusza – Johnny Flynn. Do tego dochodzą Leo Earley w roli Seamusa Finnigana, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown oraz Bertie Carvel jako minister magii Cornelius Fudge. W produkcji wystąpią także: Bel Powley i Daniel Rigby jako Petunia i Vernon Dursley, a wśród najnowszych nazwisk znaleźli się Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Amos Kitson jako Dudley Dur:sley, Louise Brealey jako nauczycielka latania Madam Hooch oraz Anton Lesser jako wytwórca różdżek Garrick Ollivander. Serial Harry Potter ma trafić na ekrany w 2027 roku i będzie dostępny zarówno na HBO, jak i w serwisie HBO Max. Ile pamiętasz z filmu Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2? Udowodnij, że https://www.gram.pl/quiz/ile-pamietasz-z-filmu-harry-potter-i-insygnia-smierci-czesc-2-udowodnij-ze-jestes-fanemjesteś fanem

