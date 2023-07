HBO zapowiedziało drugi sezon serialu 30 srebrników. Jest zwiastun

Pierwszy sezon powstał trzy lata temu i jest oryginalną produkcją HBO. Głównym bohaterem jest niezwykły człowiek – były skazaniec, bokser i ksiądz egzorcysta, który popadł w niełaskę kościoła, za co został skazany na zesłanie do zapomnianej przez wszystkich wsi, która początkowo wydaje mu się doskonałym azylem i resetem przeszłości. Wróg jednak nie śpi i odnajduje go nawet tam. W drugim sezonie pojawi się przeciwnik i to taki, którego nie ima się nawet diabeł.