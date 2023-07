Flash z dokładną datą premiery na HBO Max. Nie będziemy musieli długo czekać

Jak informuje serwis Filmożercy , film Flash trafi na HBO Max dokładnie 25 sierpnia 2023 roku. Oznacza to, że produkcja ukaże się na wspomnianej platformie streamingowej dokładnie 70 dni po kinowej premierze . Nieco wcześniej – bo już 31 lipca 2023 roku – najnowsze superbohaterskie widowisko od DC zadebiutuje natomiast w serwisach VOD.

Już na początku lipca informowano, że Flash jest wielką finansową porażką, a kina wycofują film z repertuaru . Wielu fanów DC z pewnością postanowiło zrezygnować z kinowego seansu i za jakiś czas obejrzeć film w domowym zaciszu. Jeśli również podjęliście taką decyzję, to mamy dla Was świetną wiadomość. Okazuje się bowiem, że na premierę Flasha na HBO Max wcale nie będziemy musieli długo czekać.

Reżyserem Flasha jest Andy Muschietti, twórca horrorów To oraz Mama . W filmie wystąpili: Ezra Miller, Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle, Ben Affleck, Maribel Verdú, Temuera Morrison, Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso oraz Luke Brandon Field.

Na koniec warto przypomnieć, że Flash zadebiutował w kinach 16 czerwca 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja filmu Flash. Multiwersum z superbohaterskiego spaghetti.