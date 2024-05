Bohaterowie nowego serialu z Gwiezdnych wojen. Wyciekło pierwsze zdjęcie

Już na początku czerwca na Disney+ zadebiutuje nowy aktorski serial z Gwiezdnych wojen, czyli Akolita. Jeszcze na ten rok Lucasfilm szykuje kolejną produkcję z aktorami, która ma zadebiutować dopiero pod koniec tego roku. Studio ma więc trochę czasu na promocję Star Wars: Skeleton Crew, a zgodnie z najnowszymi przeciekami kampania marketingowa już jest szykowana. Zdradzają to oficjalne gadżety z serialu, które właśnie wyciekły do sieci. Co jednak najistotniejsze, prezentują wygląd głównych bohaterów produkcji.

Star Wars: Skeleton Crew – wyciek zdjęć z bohaterami

Do tej pory Lucasfilm nie pochwalił się żadnymi szczegółami dotyczącymi grupy głównych bohaterów, którzy będą dziećmi. To pierwsza taka produkcja z Gwiezdnych wojen, w której to nie Jedi, czy łowcy nagród, będą głównymi bohaterami, ale zwykłe dzieci, które będą próbowały wrócić do domu. Jak możemy zobaczyć na poniższych zdjęciach w centrum wydarzeń będzie czwórka bohaterów. Nie wszyscy jednak będą ludźmi, co również stanowi pewną nowość w serii.