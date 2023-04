HBO trolluje Amazona. Platforma Max wbija szpilkę w Pierścienie Władzy

Jest to rzecz jasna bezpośrednio odniesienie do Jedynego Pierścienia wykutego przez Saurona, który rządził pozostałymi pierścieniami władców krasnoludów i ludzi. W zabawnym odniesieniu Warner Bros. Discovery sugeruje, że Gra o Tron to ta produkcja fantasy, która jest najbardziej godna uwagi dla fanów gatunku.

Trolling HBO ma dodatkowe znaczenie, gdyż niedawno The Hollywood Reporter przedstawiło nowe dane dotyczące oglądalności Pierścieni Władzy, w których podali, że tylko 37% amerykańskich widzów dokończyło pierwszy sezon. Oznacza to, że prawie 2/3 widzów w Ameryce porzuciło oglądanie Pierścieni Władzy, nie poznając finału sezonu.