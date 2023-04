HBO zamówiło kolejny prequel Gry o Tron. O czym opowie nowy serial ze świata Westeros?

Gra o Tron powróci z nowym serialem. Produkcja przygotowana dla nowej platformy streamingowej Max, która zastąpi HBO Max już w maju w Ameryce i tym razem będzie ekranizacją powieści George’a R.R. Martina, a konkretniej A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

HBO zamówiło drugi prequel Gry o Tron

Serial oparty jest na popularnej historii Dunka (przyszłego lorda dowódcy Gwardii Królewskiej, ser Duncana Wysokiego) i Jajka (przyszłego króla Aegona V Targaryena), którzy wspólnie wędrują po Westeros, przeżywając najróżniejsze przygody, na około 100 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron.